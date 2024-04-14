«الفنون التشكيلية» يستعد لافتتاح 3 معارض بعد عيد الفطر.. اعرف المواعيد

يستعد قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش لافتتاح مجموعة من الفعاليات الفنية، بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، وبينها معرضين فنيين بمركز محمود مختار الثقافي.

معرض «أبيض وأسود »

ويفتتح قطاع الفنون التشكيلية معرض الفنان وائل الشافعي تحت عنوان «أبيض وأسود»، يوم الخميس الموافق 18 أبريل 2024، في تمام الساعة 6 مساء بقاعة إيزيس بمركز محمود مختار الثقافي، ويستمر المعرض حتى 4 مايو 2024

معرض «سمات إنسانية»

كما يفتتح القطاع معرض الفنان مدحت سعودي تحت عنوان «سمات إنسانية»، يوم الخميس الموافق 18 أبريل 2024 في تمام الساعة 6 مساء، بقاعة نهضة مصر بمركز محمود مختار الثقافي، ويستمر المعرض حتى 4 مايو 2024، والعنوان 5 شارع التحرير بجوار نادي القاهرة الرياضي، والمواعيد يومياً من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 9 مساء عدا يوم الجمعة.

وفي سياق آخر، أعلن القطاع استمرار استقبال الراغبة في المشاركة في المعرض العام بدورته الرابعة والأربعين حتى يوم الأربعاء 17 أبريل 2024، استعداد لافتتاح الدورة في مايو المقبل.