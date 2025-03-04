حزب الجيل يدين الغارات الإسرائيلية على سوريا: انتهاك للقانون الدولي

رحب ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي ببيان وزراة الخارجية المصري، والذي أدان بأشد العبارات الغارات الإسرائيلية الأخيرة على عدة مواقع في الأراضي السورية واعتبره انتهاكا صارخا جديدا للقانون الدولي وتعد سافر على سيادة الدولة السورية واستقلالها ووحدة أراضيها، مشيرا إلى أن هذا البيان يأتي تأكيدا لدور مصر القائد لمحيطها العربى والدفاع عن الدول العربية وفي القلب منهم الدولة السورية التي تمر بظروف داخلية صعبة.

دور المجتمع الدولي في مواجهة التجاوزات الإسرائيلية

كما ثمن «الشهابي» مطالبة مصر الأطراف الدولية الفاعلة بالاضطلاع بمسئولياتها تجاه التجاوزات والانتهاكات الإسرائيلية المتكررة، والزامها إسرائيل بإنهاء احتلالها للأراضي السورية، واحترام اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974 .

كما أشاد رئيس حزب الجيل بإدانة وزارة الخارجية المصرية ، استهداف الاحتلال الإسرائيلي لعيادة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، والتى أسفرت عن استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين واعتبار هذا العمل المجرم لجيش الاحتلال الإسرائيلى، خرق واضح للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.



ودعا «الشهابى» رئيس حزب الجيل، مجلس الأمن الدولى والمنظمات الأممية إلى التدخل بقوة طبقا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولى والقانون الدولى الانسانى لحماية المنشآت الطبية والاطقم التابعة لها والتى تقوم بدورها الانسانى وفقا لقراراتها فى إغاثة شعبنا الفلسطيني، واتخاذ كل الوسائل التي تتيحها القوانين الدولية إلى العمل بقوة وحسم لاجبار حكومة الاحتلال الصهيونى على احترام القانون الدولي ووقف اعتداءات جيشها البربرية المتعمدة على المنشآت والأطقم التابعة للوكالات والمنظمات الأممية والمنشات الطبية.

وحمّل «الشهابى» الصمت الدولي، مسئولية استمرار جرائم جيش الاحتلال الإسرائيلى على المدنيين العزل من أطفال ونساء وإبادته لعائلات فلسطينية بالكامل، والاطقم التابعة للمنظمات الأممية.

مسؤولية الإدارة الأمريكية عن انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي

كما حمل «الشهابى» الإدارة الأمريكية الحالية مسئولية استمرار انتهاك إسرائيل للقانون الدولى وقرارات الشرعية الدولية بإصرارها على سياسة ازدواج المعايير وحمايتها من الإدانة الدولية ودعمها المالى الكبير لها ومدها بكافة أنواع الأسلحة بما فيها الأسلحة المحرمة دوليا.

وأكد رئيس حزب الجيل أن التاريخ سيسجل أن مصر لم تصمت أمام الجرائم الوحشية لحكومة الاحتلال وانتهاكاتها للقانون الدولى كما سيسجل التاريخ الانسانى بكل ألم الحماية الأمريكية لاسرائيل فى كل جرائمها الوحشية وسيحملها مسئولية مقتل وإصابة أكثر من 250 الف فلسطينى وتحويل مدنهم إلى إنقاض ودمار وحطام.