كاتب صحفي: من الصعب تحقيق توافق بين الولايات المتحدة وإيران في الوقت الراهن

قال الكاتب الصحفي أشرف العشري، مدير تحرير جريدة الأهرام المصرية، إن التصريحات المتعلقة بانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي لعام 2018 تشير إلى إمكانية استئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، بصورة غير مباشرة، إذ تفضل إيران أن تجرى من خلال وسطاء مثل فرنسا، ما قد يكون مقبولًا من الطرفين.

اهداف مشتركة بين الولايات المتحدة وإسرائيل

أضاف خلال مداخلة على قناة القاهرة الإخبارية، أن الولايات المتحدة وإسرائيل لديهما أهداف مشتركة، تتمثل في تفكيك البرنامج النووي الإيراني بشكل كامل، إلى جانب القضاء على الأسلحة السيبرانية الإيرانية، فضلاً عن مواجهة تأثيرات إيران في المنطقة عبر جماعاتها المسلحة مثل حزب الله وحماس والجهاد الإسلامي، موضحا أن الإدارة الأمريكية الحالية تحت قيادة ترامب قد تكون مستعدة للجوء إلى الخيار العسكري إذا فشلت المفاوضات.

وأكد أنه من الصعب التوصل إلى توافق بين الولايات المتحدة وإيران في الوقت الحالي، خاصة أن هناك خلافات كبيرة حول البرنامج النووي الإيراني، إذ ترفض إسرائيل تمامًا أي نشاط نووي إيراني، مشيرا إلى أن إيران قد تكون مستعدة لتقديم بعض التنازلات، ولكن ليس على نحو سريع أو سهل، خاصة بعد استثمارات ضخمة في برنامجها النووي.

وأشار إلى أن المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، قد تكون قادمة إذا لم تُفضِ المفاوضات إلى نتائج مرضية، ما قد يؤدي إلى تغييرات جذرية في المنطقة في حال حدوثه.