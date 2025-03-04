الغارات الإسرائيلية على سوريا تدمر مطارين عسكريين في حماة وحمص

الغارات الإسرائيلية على سوريا تدمر مطارين عسكريين في حماة وحمص

الغارات الإسرائيلية على سوريا تدمر مطارين عسكريين في حماة وحمص

قال خليل هملو، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من دمشق، إن الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على مناطق متفرقة في سوريا أسفرت عن مزيد من الدمار، خاصة في محافظة حماة، حيث تعرض مطار حماة العسكري لتدمير شبه كامل، بما في ذلك الطائرات المتواجدة في المطار ومهبط الطائرات، كما تعرض مطار تي فور العسكري في ريف حمص الشرقي للقصف، رغم أن بعض الطائرات كانت معطلة ولم تتحرك منذ سقوط نظام بشار الأسد.

تصاعد وتوتر في محافظة درعا

وأشار «هملو»، خلال رسالته على الهواء، إلى أن الوضع في محافظة درعا يشهد تصاعدًا في عمليات تشييع ضحايا العدوان الإسرائيلي، حيث اًستشهد 10 مدنيين من الذين تصدوا للهجمات الإسرائيلية على أطراف بلدة نوى في ريف درعا الغربي، كما أصيب العشرات بجروح، بعضهم في حالة حرجة، كما شهدت المحافظة حالة من الاستنفار الكبير، مع توجه الآلاف من أبناء درعا للتضامن مع نوى والمشاركة في التشييع.

بيان وزارة الخارجية الإسرائيلية

وأوضح «هملو» إلى بيان وزارة الخارجية السورية دعا المجتمع الدولي للتدخل ضد العدوان الإسرائيلي، وطالب بالضغط على إسرائيل لوقف هجماتها المستمرة على الأراضي السورية، معتبرا أن هذه الهجمات تشكل تهديدًا لاستقرار المنطقة وتعيق جهود إعادة بناء سوريا.

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