أستاذ اقتصاد: بريطانيا تواجه تحديات كبيرة بسبب الرسوم الجمركية الأمريكية

أستاذ اقتصاد: بريطانيا تواجه تحديات كبيرة بسبب الرسوم الجمركية الأمريكية

أستاذ اقتصاد: بريطانيا تواجه تحديات كبيرة بسبب الرسوم الجمركية الأمريكية

قال الدكتور محسن السلاموني، أستاذ الاقتصاد بجامعة لندن، إن بريطانيا تواجه تحديات كبيرة في التعامل مع السياسة التجارية التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خاصة بعد فرضه تعريفات جمركية على البضائع البريطانية التي تُصدر إلى الولايات المتحدة، مضيفًا أن الحكومة البريطانية لديها خيارات اقتصادية وسياسية للتعامل مع هذا الوضع.

ضربة للاقتصاد البريطاني

وأشار «السلاموني»، خلال مداخلة على قناة «القاهرة الإخبارية»، إلى أن بريطانيا والولايات المتحدة دائمًا ما كانتا حليفين وثيقين، وأن أي تحركات اقتصادية في أوروبا كانت تتم بالتنسيق مع الولايات المتحدة، ومع ذلك، فإن الإجراءات التي اتخذها ترامب، مثل فرض تعريفات بنسبة 10% على البضائع البريطانية، تُعد ضربة للاقتصاد البريطاني، خاصة أن هناك فجوة كبيرة بين حجم التجارة بين البلدين، حيث تصدر بريطانيا إلى الولايات المتحدة حوالي 500 مليار دولار، بينما تستورد حوالي 250 مليار دولار.

حروب تجارية بين أمريكا والصين وأوروبا

وأضاف أستاذ الاقتصاد أن ترامب يواجه حروبًا تجارية مع الصين وأوروبا وبريطانيا، وهو ما يشير إلى تحديات كبيرة في السياسة الاقتصادية الأمريكية، ورغم قوة الولايات المتحدة، إلا أن هذه الحروب التجارية قد تؤثر سلبًا على الاقتصاد العالمي.

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