«القاهرة الإخبارية»: بريطانيا تشن حملة تفتيش مكبرة على البضائع الأوروبية

قال أبو بكر بشير، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من لندن، إن بريطانيا بدأت في تنفيذ عمليات تفتيش عينية على البضائع الغذائية النباتية والحيوانية القادمة من الاتحاد الأوروبي.

عدم المخاطرة بحياة المواطنين

وأضاف خلال رسالة على الهواء، أن الحملة بدأت بالفعل عملها بالمواني، وهو يستبدل نظاما سابقا كان يكتفي بشهادة صحية ترافق المنتجات الواردة من الاتحاد الأوروبي، والآن لا يكتف بهذه الشهادة، فهناك أنماط من البضائع تحتاج إلى عملية تفتيش دقيق، إذ أكدت الحكومة أنها لا يمكنها أن تخاطر بحياة المواطنين، بأن تستقبل بضائع من الخارج غير مضمونة على المستوى الصحي.

وأشار إلى أن هذا القرار شكك به الجميع سواء خبراء الاقتصاد الذين ينتمون للمعارضة السياسية، والعمال، وكذلك التجار، وقالوا إنهم يتوقعون زيادة بعض المنتجات بنسبة 60%.