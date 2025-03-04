أستاذ اقتصاد: التعريفات الجمركية الأمريكية تتسبب في ردود فعل انتقامية

حذر الدكتور جون دوف، أستاذ الاقتصاد، من التداعيات المحتملة للسياسات الجمركية الجديدة التي تتبعها الإدارة الأمريكية، مشيرًا إلى أن هذه التعريفات الجمركية المرتفعة قد تؤدي إلى توترات سياسية خطيرة بين الولايات المتحدة والدول المتضررة.

التعريفات الجمركية ليست جديدة على أمريكا

وأوضح دوف، خلال مداخلة مع الإعلامية نهى درويش في برنامج «منتصف النهار» على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن فرض تعريفات جمركية مرتفعة ليس أمرا جديدا على الولايات المتحدة، لكنه يحمل هذه المرة خطرا أكبر من أي وقت مضى، خاصة مع تصاعد احتمالات الردود الانتقامية من الدول المتضررة مثل الصين والاتحاد الأوروبي.

وتابع: «لن أتفاجأ إذا ردت الصين أو الاتحاد الأوروبي بفرض تعريفات جمركية مضادة، أو اتخاذ إجراءات اقتصادية أخرى لحماية مصالحها»، مشيرًا إلى أن هناك دول أخرى قد تتخذ خطوات مماثلة عبر زيادة التعريفات الجمركية الخاصة بها على المنتجات الأمريكية.

تصاعد الحواجز العالمية وحرب تجارية شاملة

وأشار إلى أن هذه السياسات قد تؤدي إلى تصاعد الحواجز التجارية العالمية، مما قد ينتهي بحرب تجارية شاملة، كما شهدنا في فترات سابقة، مؤكدا أنه في أي حرب تجارية لا يوجد فائز حقيقي بل الجميع خاسر، وخاصة المستهلكين ورجال الأعمال حول العالم، حيث سترتفع الأسعار وتتراجع حركة التجارة والاستثمارات، مما قد يؤثر سلبًا على الاقتصاد العالمي بشكل عام.