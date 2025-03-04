كاتبة صحفية: ردود الصين على الرسوم الجمركية الأمريكية ستكون حازمة

قالت سعاد ياي شين، الكاتبة الصحفية، إن ردود الأفعال الصينية على قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية عالية على الواردات الصينية كانت حازمة.

وأوضحت، خلال مداخلة ببرنامج «منتصف النهار»، وتقدمه الإعلامية نهى درويش، على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الصين أكدت رفضها الشديد لهذا القرار الأمريكي، معتبرة أنه يتجاهل التوازن الذي تم التوصل إليه من خلال المفاوضات التجارية الدولية على مدى سنوات.

كما أشارت إلى أن الولايات المتحدة استفادت بشكل كبير من التجارة الدولية على مدار فترة طويلة، وأن فرض التعريفات الجمركية من جانب واحد غير متوافق مع القواعد التجارية الدولية، ويمثل انتهاكًا لحقوق الدول الأخرى.

وأضافت سعاد أن الصين أكدت أنها ستتخذ إجراءات مضادة ردًا على هذا القرار الأمريكي، رغم أنها لم تكشف عن تفاصيل هذه الإجراءات حتى اللحظة.

وأكدت أن الصين قد تتخذ خطوات مشابهة بما في ذلك فرض تعريفات جمركية إضافية على الواردات الأمريكية، كما فعلت في مارس الماضي، كرد على الرسوم التي فرضتها الولايات المتحدة.