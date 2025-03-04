محافظ القليوبية يتفقد سوق الخضراوات في شبرا الخيمة ويوجه بخفض الأسعار 

محافظ القليوبية يتفقد سوق الخضراوات في شبرا الخيمة ويوجه بخفض الأسعار 

محافظ القليوبية يتفقد سوق الخضراوات في شبرا الخيمة ويوجه بخفض الأسعار 

قاد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، اليوم الخميس، حملة لمتابعة أسعار الخضار والفاكهة بالأسواق في شارع ترعة الشابوري القديم بحي شرق شبرا الخيمة، وذلك في إطار حرصه الدؤوب على متابعة أسعار السلع الأساسية والتأكد من وفرتها للمواطنين بأسعار عادلة تخفف من الأعباء المعيشية عليهم.

التزام التجار بالأسعار

وخلال تفقد الأسواق، وجه محافظ القليوبية تعليمات صارمة بضرورة تخفيض أسعار بعض السلع، مُشددًا على ضرورة التزام التجار بوضع هامش ربح عادل يُراعي ظروف المواطنين ويُخفف من الأعباء المالية عليهم، كما وجه مدير إدارة التموين بحي شرق شبرا الخيمة ومندوبي الطب البيطري بسحب عينات من محل بيع أسماك مملحة بشارع ترعة الشابوري للتأكد من مدى صلاحية المعروضات.

وأشار إلى أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعمل جاهدة على اتخاذ الإجراءات اللازمة للسيطرة على الأسعار ومنع الاحتكار، حفاظًا على استقرار الأوضاع المعيشية للمواطنين وتحقيق التوازن في السوق، مشددا على استمرار الجهود الرقابية على الأسواق لضمان التزام التجار بتطبيق التعليمات الصادرة بهذا الشأن، مُشددًا على أنه لن يتهاون مع أي مُخالفات أو مُمارسات احتكارية تُهدد استقرار السوق أو تُثقل كاهل المواطنين.

جولة محافظ القليوبية

ضبط السلع الفاسدة

وأكد المحافظ على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتعاون مع مباحث التموين ومديريتي التموين والطب البيطري ومواصلة الحملات لتمشيط كافة الأسواق قبل أعياد شم النسيم لضبط أي سلع غذائية فاسدة أو مجهولة المصدر لعدم السماح بالتلاعب بصحة المواطنين وغذائهم وحفاظا على سلامتهم، مشيراً إلى أن الحملات تأتي في إطار تحقيق دور الحكومة في خدمة المجتمع وحماية المواطنين من غش وجشع بعض التجار.

جولة محافظ القليوبية

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