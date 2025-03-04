وفاة لاعب إنجليزي شاب بعد صراع مع السرطان

بعد صراع طويل مع مرض السرطان، رحل عن عالمنا لاعب كرة القدم الإنجليزي الشهير جايسي روبرتس، عن عمر يناهز 25 عامًا، الذي كان يلعب مع فريق برادويل إف سي في منطقة ستافوردشاير في إنجلترا، وفقا لصحيفة ذا صن البريطانية.

وأعلنت أسرة اللاعب في بيان لها قائلين: «لقد توفي حبيبنا جيسي روبرتس عن عمر يناهز 25 عامًا فقط بعد معركة شجاعة ومؤلمة مع مرض السرطان ،لقد ترك فقدانه فراغًا في قلوب كل من عرفه وأحبه - وخاصة شريكته، إيلا ماي، وابنهما الجميل البالغ من العمر ثلاث سنوات، هاولي جاي، كان جاي سي أكثر من مجرد شريك وأب وابن وأخ - لقد كان من النوع الذي يجلب الدفء والفكاهة والقوة أينما ذهب».

وأضاف البيان: «كان حبه لعائلته شرسًا وثابتًا، لقد أضاء كل غرفة، وحتى في أيامه الأخيرة، حارب بشجاعة ونعمة لقضاء المزيد من الوقت مع الأشخاص الذين أحبهم أكثر من غيرهم».

جمع تبرعات بقيمة 8000 جنيه إسترليني

وقام بعض أصدقاء اللاعب الراحل بحملة تبرعات عبر الإنترنت تخليداً لذكرى جايسي، وتمكنوا من جمع أكثر من 8000 جنيه إسترليني حتى الآن.

دقيقة حداد على روح اللاعب

وسيقام دقيقة صمت في مباريات دوري كرة القدم يوم الأحد من هذا الأسبوع حدادًا على روح جايسي الذي لعب مع نادي برادويل، ويتزامن ذلك مع يوم ترفيهي خيري يُقام تخليدًا لذكراه.