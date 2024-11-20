مبادرة نجم الأهلي الأسبق لمساعدة أسرة محمد شوقي لاعب كفر الشيخ الراحل

دشن محمد سمير لاعب النادي الأهلي الأسبق، مبادرة من أجل مساعدة أسرة محمد شوقي لاعب كفر الشيخ الراحل بعد وفاته إثر سقوطه أمام القزازين، في الدقيقة 57، وتوقف عضلة القلب، ما أدى إلى إلغاء المباراة قبل نهايتها.

محمد سمير، مدافع الأهلي السابق ونادي زد إف سي الحالي، طلب مساء اليوم الأربعاء، من لاعبي كرة القدم، مساعدة عائلة اللاعب الراحل محمد شوقي.

وكتب محمد سمير عبر صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «أولاً البقاء لله في وفاة اللاعب محمد شوقي ربنا يرحمه ويصبر أهله، أدعو كل اللاعبين أصحابي وإخواتي يحاولوا يساعدوا زوجته وولاده، أنا تواصلت مع حد وعرفت ظروفهم قد إيه صعبة».

محمد سمير: اللاعيبة بتبقى رجالة في المواقف دي

وأضاف نجم الأهلي السابق: «لو اللاعيبة في الأندية جمعوا من بعض ولو مبلغ بسيط، يقدروا يجمعوا مبلغ كويس يبعتوه لزوجته وأولاده، أنا عارف قد ايه اللاعيبه في المواقف دي بتبقي رجالة، بس يا ريت اللي هيبعت فلوس يوصلها لزوجته وولاده شخصيا، أنا معايا أرقامهم لو حد عايز ابعتهوله، وجزاكم الله كل خير».

محمد النني لاعب الجزيرة الإماراتي الحالي، ونجم أرسنال السابق، استجاب لمبادرة محمد سمير: «فكرة ممتازة وأنا معاك يا محمد.. ياريت تبعتلي الرقم على رسائل الصفحة».

وفاة لاعب كفر الشيخ محمد شوقي

وكانت مديرية الشؤون الصحية بكفر الشيخ، أعلنت توقف عضلة قلب محمد شوقي لاعب فريق كفر الشيخ في الساعة الرابعة فجر يوم الثلاثاء، أثناء وضع اللاعب على أجهزة التنفس الصناعي وعمل إنعاش قلبي له ولكنه لم يستجب له.