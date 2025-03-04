ياسمين عبدالعزيز والعوضي.. كيف تحولت قصة حبهما لمنافسة فنية شرسة؟

في مارس 2020، أعلنت الفنانة ياسمين عبد العزيز بشكل رسمي زواجها من الفنان أحمد العوضي، بعد فترة من طلاقها من زوجها السابق، حينما نشرت تدوينة عبر صفحتها على «إنستجرام»، قالت فيها: «بحبك يا أحمد»، بصورة لها مع العوضي، بعد شهور من تأخير الخبر، وتبادل قصة الحب بعيدًا عن الميديا، وبعد سنوات قليلة من الزواج حدث الانفصال في 2024.

وعلى الرغم من أن طلاق ياسمين والعوضي أحدث ضجة، إلا أنهما في أول تصريحات بعد الطلاق أعلنا احترامها لبعضمها، وانتشرت شائعات حول العودة لكنها لم تحدث، ومع انتهاء الموسم الرمضاني، بدأت المنافسة الشرسة بين ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي.

قصة حب تحولت إلى منافسة فنية شرسة

قصة الحب بين ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، تحدث عنها العوضي في لقاء سابق مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامجها «معكم» على قناة cbc، موضحا أنه من البداية كان يحلم بالعمل معها، وكان يحبها كنجمة كبيرة في الوسط الفني، وفور عرض العمل مع ياسمين في مسلسل «لآخر نفس»، وافق ومن هذا العمل بدأ الإعجاب والحب.

وفي اليوم الأول من تصوير «لآخر نفس»، حدث خلاف بسيط بينهما، لرغبة ياسمين في فرض السيطرة كونها النجمة، لكنه قرر في اليوم التالي أثناء البروفات يمازحها، فضحكت، وأضاف: «ضحكت يعني قلبها مال».

بدأت قصة الحب واستمرت حتى الزواج، لكن العوضي وياسمين ظلا متكتمين فترة على خبر الزواج، رغم تداول الأخبار، خوفا من أن الزيجة لا تُكلل بالنجاح أو الاستمرار، ثم قررا سويا إعلان خبر الزواج وقتها، حيث قال العوضي: «عشان لما حد يتكلم عن ياسمين يعرف إن الست دي تخصني».

بعد الزواج قدمت ياسمين مع العوضي أعمالا فنية كللت بالنجاح، منها مسلسل «اللي مالوش كبير» في رمضان 2021، ثم قدما في رمضان 2023 مسلسل «ضرب نار»، وبعدها حدث الطلاق في 2024.

الطلاق ثم المنافسة الفنية

بعد الطلاق كشفت ياسمين عبد العزيز في لقاء مع صاحبة السعادة، أنها ما زالت تحبه، وقالت: «أنا عارفة إن أحمد العوضي بيحبني، وهو عارف أني بحبه، بعيدا عن أي سبب من الأسباب، مينفعش أطلع أتكلم فيه ومش خيانة خالص، وفيه ناس مش بيعملوا حاجات بقالهم فترة غير أنهم يأذوني»، والتزم الطرفان الاحترام المتبادل بينهما.

بداية المنافسة في الموسم الرمضاني 2025، قدم كلًا من أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز عملين منفصلين ومختلفين، وهما فهد البطل ومسلسل وتقابل حبيب، ومع انتهاء الموسم، بدأت المنافسة على المشاهدات حتى أعلنت منصة watch it عن المسلسلات الأكثر مشاهدة، حيث نشرت تقريرا رسميا بالترتيب النهائي للمسلسلات، وظهر فيه فهد البطل رقم 1، وتقابل حبيب رقم 3.

بعدها احتفى «العوضي» بنجاح مسلسله، حيث نشر عبر حسابه على «فيسبوك» صورة تُظهر تصدر مسلسله «فهد البطل» قائمة الأكثر مشاهدة على منصة واتش إت، قائلا: «ألف حمد وشكر.. إخواتي العشق والحب.. نجاح كاسح، ليقول في بوست آخر: «فهد البطل وأقرب منافسيه على مؤشر البحث جوجل، وتقرير المشاهده للوكالات الاعلانيه»، وهذا ما اعتبرته سخرية من مسلسلها، وعلقت على البوست بآخر ساخر لها على صفحتها الرسمية.