ياسمين عبدالعزيز: نجاح مسلسل وتقابل حبيب دليل على وعي الجمهور ورفضه الإسفاف

شاركت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، جمهورها بمقطع فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يثني على مسلسل وتقابل حبيب، والذى قدمت بطولته فى موسم دراما رمضان 2025، وحقق نجاحا جماهيريا كبيرا، وأنه يتناول قصة درامية رومانسية بشكل هادىء دون عنف أو بلطجة.

ياسمين عبدالعزيز: لابد أن ترتقي بذوق الجمهور ونقدم دراما محترمة

وعلقت ياسمين عبدالعزيز على مقطع الفيديو قائلة: سعيدة جدا بالنجاح الجماهيري الكبير لمسلسلنا، والحمد لله إن ده جه من خلال محتوى بعيد عن الإسفاف والبلطجة وكل ما يجرح العين والأذن، إحنا كفنانين دورنا نرتقي بذوق الناس، مش نشارك في انحداره، والحقيقة إن عندنا جمهور واعي قادر يفرق ويصنف وبيساند الفن الراقي المحترم بكل حب وثقة.

أبطال مسلسل وتقابل حبيب

ويشارك في بطولة مسلسل وتقابل حبيب، عدد كبير من الفنانين مع ياسمين عبدالعزيز، بينهم نيكول سابا، وكريم فهمي وخالد سليم، وأنوشكا، وبسنت أبوالباشا، ورشوان توفيق، وصلاح عبدالله، وبسنت شوقي، ومحمود ياسين جونيور، ومنة عرفة، والعمل من إخراج محمد الخبيري، وتأليف عمرو محمود ياسين.



