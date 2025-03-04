7 معلومات عن زوجة الفنان نضال الشافعي.. تركت الفن لدعم زوجها

بعد أيام قليلة من رحيل والدتها، توفيت الفنانة هند محمد علي، زوجة الفنان نضال الشافعي، بعد صراع مع المرض، وعلى الفور بدأ البعض يتساءل عنها، إذ لم تكن تحب الظهور الإعلامي منذ سنوات طويلة، وانشغلت في تربية الأبناء ودعم زوجها، كما قررت إخفاء صفحتها الشخصية باسم مستعار حتى تكون بعيدة عن الأضواء، فمن هي؟

معلومات عن زوجة الفنان نضال الشافعي

- زوجة الفنان نضال الشافعي هي الفنانة هند محمد علي.

- اعتزلت التمثيل بعد سنوات قليلة من الزواج.

- ظهرت مع نضال الشافعي في برنامج معكم منى الشاذلي منذ 9 سنوات، وكشفت في اللقاء تفاصيل أكثر عن دراستها وعلاقتها بزوجها، حيث قالت: «دخلت معاه المعهد العالي للسينما بس قدمت قبله، كنت بمثل معاه وإحنا في المدرسة».

- أكدت أنها تدعمه دائما، وهو بالنسبة لها أهم من عملها «بالنسبة لي الأهم يكون نضال الشافعي، وقفت وراه في أي حاجه يعملها ويشتغلها، كان صعبان عليا بشوفه مبينامش كان بيعمل كل حاجه عشان يوصل للي عايزه».

- قال نضال الشافعي عنها: «أنا وصل بيا الحال اشتغل ريسبشنست واشتغلت مدرس توجيه مسرحي عشان أكوّن نفسي واتجوز الشخصية اللي اختارها قلبي وحبيتها».

- ضحت بالفن في سبيل مساعدته وتربية أطفالهما.

- شاركت في مسلسلات لحظات حرجة وتامر وشوقية وشطرنج.

وفاة زوجة نضال الشافعي

ورحلت زوجة الفنان نضال الشافعي، منذ قليل، بعد صراع مع المرض، وذلك عقب رحيل والدتها بـ22 يومًا فقط، يوم 11 مارس الماضي، حسبما كشف الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، في تصريحات لـ«الوطن».