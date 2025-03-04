نجوم الفن ينعون زوجة نضال الشافعي بكلمات مؤثرة: قمة في الاحترام والرقي

تحولت صفحات نجوم الفن عبر السوشبال ميديا إلي دفتر عزاء زوجة الفنان نضال الشافعي التي رحلت عن عالمنا منذ قليل، وجاءت تعازي ومواساة نجوم الفن لنضال الشافعي كالتالي:

مواساة نجوم الفن لنضال الشافعي

كتب حمزة العلي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلا: «زوجة أخي وصديقي الحبيب نضال الشافعي الأستاذة هند في ذمة الله، ربنا يرحمها ويُنور قبرها ويسكنها الفردوس ويصبرك يا نضال ويصبر أولادك والأهل، كانت قمة في الاحترام والرقي الله يرحمك ياهند، صلاة الجنازة غداً بإذن الله بعد صلاة الجمعة في مسجد بهجت بدريم لاند، والدفن بمقابر على طريق الواحات، إنا لله وإنا إليه راجعون».

وكتبت داليا مصطفي عبر الفيسبوك: «ارجوا الدعاء لأختي الزميلة هند عبد الحليم، زوجة الفنان نضال الشافعي، ربنا يرحهما ويغفر لها حبيبتي والله يصبرك ويقويك يا نضال يا حبيبي».

ونعاها المؤلف حاتم حافظ عبر الفيسبوك قائلًا: «خبر صادم حقيقي وفاة الزميلة العزيزة هند محمد علي زوجة الصديق العزيز نضال الشافعي.. اللهم اغفر لها وأدخلها جنتك وهون على قلب نضال وأسرتها».

وكتب الفنان أحمد عزمي عبر حسابه على «فيسبوك»: «انتقلت إلى رحمة الله السيدة هند زوجة صديقي الفنان نضال الشافعي، الله يرحمها ويغفرلها ويسكنها فسيح جناته، وإنا لله وإنا إليه راجعون نسألكم الفاتحة والدعاء».