هل يسبب الإفراط في تناول الترمس التهاب القولون؟

الترمس من التسالي المفضلة لدى الكثيرين، خصوصًا في الأعياد والمناسبات، بفضل مذاقه اللذيذ وفوائده الصحية المتعددة، ولكن على الرغم من ذلك، قد يؤدي الإفراط في تناوله إلى آثار سلبية على الجسم، وأبرزها التهاب القولون.

وتعليقًا على ذلك، قال الدكتور مصطفى قابيل، طبيب أمراض الباطنة والجهاز الهضمي في تصريحات لـ«الوطن» إنّ الإفراط في تناول الترمس قد يسبب تأثيرات سلبية على القولون والجهاز الهضمي، خاصة للأشخاص الذين يعانون من مشاكل هضمية أو حساسية تجاه بعض المكونات.

مخاطر الإفراط في تناول الترمس

وتابع «قابيل» أن الترمس يحتوي على الألياف والبروتينات المفيدة للهضم، ولكن تناول كميات كبيرة يمكن أن يؤدي إلى مشاكل مثل الانتفاخات، الغازات، وتهيج القولون، وذلك يرجع إلى صعوبة هضم بعض المركبات الموجودة في الترمس، مثل الأوليجوساكاريدات، وهي كربوهيدرات يصعب هضمها في الأمعاء الدقيقة، مما يؤدي إلى تخمرها في الأمعاء الغليظة وتسبب الغازات.

كمية الترمس المسموح تناولها

كما يمكن أن يتفاقم تأثير الترمس على الأشخاص الذين يعانون من متلازمة القولون العصبي أو التهابات الأمعاء، بسبب احتوائه على ألياف قد تزيد من تهيج الأمعاء وتفاقم الأعراض مثل آلام البطن، الإسهال أو الإمساك لذلك، يفضل تناول الترمس بكميات معتدلة، تتراوح عادة بين 30 إلى 50 جرامًا يوميًا، وفقًا لـ«قابيل».

واختتم طبيب أمراض الباطنة والجهاز الهضمي بالإشارة إلى أنه بالرغم من هذه التأثيرات، إلا أن الترمس يكون له فوائد صحية مثل تحسين الهضم، وتنظيم مستويات السكر في الدم، والحفاظ على صحة القلب بفضل محتواه العالي من الألياف والبروتين، موضحًا أن من الضروري تناول الترمس كجزء من نظام غذائي متوازن والحرص على شرب كميات كافية من الماء لتقليل أي آثار سلبية على الجهاز الهضمي.