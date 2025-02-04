«لو لخبطت في أكل العيد».. 5 طرق طبيعية لتنظيف القولون والتمتع بالراحة

بعد أيام عيد الفطر المليئة بالحلويات والكحك والبسكويت، قد يشعر الكثيرون بثقل في المعدة واضطرابات في الجهاز الهضمي، ما يحتاجون معه إلى تنظيف القولون من لخبطة الأطعمة.

تنظيف القولون بعد إجازة عيد الفطر

ولأن البعض لا يميل إلى الأدوية، ويفضل البدائل الطبيعية، فنوضح في السطور التالية 5 طرق طبيعية تساعد في تنظيف القولون وتحقيق الشعور بالراحة، وفقًا لِما ورد على موقع «هيلث لاين»، وهي:

5 طرق طبيعية لتنظيف القولون والتمتع بالراحة

1- شرب الماء بوفرة:

الماء هو أفضل منظف طبيعي للقولون؛ إذ يساعد في ترطيب الجسم وتسهيل حركة الأمعاء والتخلص من الفضلات؛ لذلك ينصح بشرب ما لا يقل عن 8 أكواب من الماء يوميًا.

2- تناول الألياف:

الأطعمة الغنية بالألياف، مثل الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة، تساعد في تحسين حركة الأمعاء وتنظيف القولون، كما يمكن إضافة الخضروات الورقية والسلطات إلى الوجبات.

3- شرب العصائر الطبيعية:

عصائر الفاكهة والخضروات الطازجة، مثل عصير التفاح وعصير البرتقال وعصير الجزر، غنية بالفيتامينات والمعادن والألياف التي تساعد في تنظيف القولون.

4- تناول الزبادي:

الزبادي يحتوي على بكتيريا نافعة تساعد في تحسين صحة الجهاز الهضمي وتنظيف القولون؛ لذا يمكن تناول كوب من الزبادي يوميًا.

5- ممارسة الرياضة:

الرياضة تساعد في تحسين حركة الأمعاء وتنظيف القولون؛ لذا يمكن ممارسة المشي أو الركض أو السباحة لمدة 30 دقيقة يوميًا.

كيفية التخلص من التخمة خلال إجازة العيد

ويمكنك التخلص من التخمة خلال إجازة العيد من خلال اتباع بعض النصائح، منها:

- تناول شاي النعناع أو الزنجبيل لتهدئة المعدة.

- تناول فواكه، خضروات، أو زبادي لتسهيل الهضم.

- ممارسة المشي لتحفيز الهضم وتقليل الانتفاخ.

- تقليل تناول المشروبات الغازية والأطعمة الدهنية.

- تناول وجبات صغيرة ومتعددة بدلًا من وجبات كبيرة.

- تناول كمية كافية من الماء طوال اليوم.