أسعار الذهب اليوم الجمعة 4-4-2025 في بداية التعاملات الصباحية

أعلنت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية تحديث أسعار الذهب اليوم الجمعة 4-4-2025 في مصر، لمختلف الأعيرة، في ظل التقلبات اليومية في أسعار الذهب عالميًا واتجاه المؤشر إلى الصعود، ويشهد الذهب عيار 21 نشاطًا ورواجًا كبيرًا في الأسواق.

تحديثات أسعار الذهب اليوم

وتأتي أسعار الذهب اليوم الجمعة 4-4-2025 للبيع والشراء في التحديث الصباحي المعلن من خلال شعبة الذهب والمجوهرات، كالتالي:

سعر الذهب عيار 24 اليوم

سعر الذهب عيار 24 اليوم في الصاغة 5057 جنيهًا للشراء، مقابل 5034 جنيهًا للبيع، قبل احتساب رسوم المصنعية والضريبة والدمغة.

سعر الذهب عيار 22

سعر الذهب عيار 22 اليوم الجمعة 4636 جنيهًا للشراء و4615 جنيهًا للبيع دون احتساب الضريبة والمصنعية

سعر الذهب عيار 21 اليوم

سعر الذهب عيار 21 اليوم الجمعة التحديثات الصباحية في الصاغة 4425 جنيهًا للشراء، مقابل 4405 جنيهات للبيع، قبل احتساب رسوم المصنعية والضريبة والدمغة.

سعر الذهب عيار 18 اليوم الجمعة

سعر الذهب عيار 18 اليوم الجمعة، في الصاغة 3793 جنيهًا للشراء، مقابل 3776 جنيهًا للبيع، قبل احتساب رسوم المصنعية والضريبة والدمغة.

سعر الجنيه الذهب اليوم في التحديثات الصباحية

سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة في الصاغة 35 ألفًا و400 جنيه للشراء، مقابل 35 ألفًا و380 جنيهًا للبيع، قبل احتساب رسوم المصنعية والضريبة والدمغة.

سعر الذهب اليوم عالميًا

وتداول سعر الذهب على المستوى العالمي اليوم الجمعة عند 3117 دولار للشراء بينما سجل 3116.5 دولار للبيع.