جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن اغتيال حسن فرحات قائد القطاع الغربي بحماس

أعلنت وكالة الأنباء اللبنانية، أنّ طيران الاحتلال الإسرائيلي، قصف فجر اليوم، موقعًا بين بلدتي عزة ورومين بالنبطية جنوب لبنان، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية» في خبر عاجل.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اغتيال حسن فرحات قائد القطاع الغربي بحماس بلبنان، وابنته وابنه، في غارة على صيدا.

وقف الأعمال العدائية

وقال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، إنّ استهداف إسرائيل مدينة صيدا، اعتداء صارخ على السيادة اللبنانية، وخرق واضح للقرار 1701 واتفاق الترتيبات الأمنية الخاصة بوقف الأعمال العدائية.

وشدد «سلام» علىأهمية الوقف الكامل للعمليات العسكرية، وممارسة أقصى أنواع الضغوط على إسرائيل لإلزامها بوقف الاعتداءات المستمرة التي تطال المناطق كافة.

إسرائيل تواصل التصعيد العسكري

هذه الغارات تأتي في إطار التصعيد العسكري الذي تقوم به إسرائيل ضد ما تصفه بالتنظيمات المسلحة في لبنان، وعلى رأسها حركة حماس.

ويشدد القرار 1701 على ضرورة وقف إطلاق النار، والامتناع عن أي أعمال عدائية على الحدود بين الدولتين، وكانت هذه الاتفاقية قد وُقعت في أعقاب حرب 2006، بين حزب الله اللبناني والقوات الإسرائيلية.