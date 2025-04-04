أسعار وخطوات الاشتراك في مزاد اللوحات المعدنية المميزة من المرور.. تصل إلى 4 ملايين جنيه

لطالما كانت اللوحات المعدنية المميزة الخاصة بالسيارات من أكثر الأشياء التي يهتم بها قطاع كبير من قائدي السيارات، إذ أنهم يتسابقون في الحصول على لوحات سيارات ذات أرقام وحروف مميزة، الأمر الذي يجعل الهيئة العامة للمرور تنظم مزاد الوحات المعدنية إلكترونيا للتسهيل على الراغبين في شراء تلك اللوحات بالاشتراك في المزايدة العلنية من المنزل، دون ان يكون هناك حاجة للتوجه للإدارة العامة للمرور.

وأوضحت الإدارة العامة للمرور، التفاصيل الخاصة بـ مزاد اللوحات المعدنية المعلن عنها عبر موقع وزارة الداخلية، ونوضح من خلال هذا التقرير أسعار اللوحات المميزة في المزاد العلني للوحات كالتالي:

الأسعار في مزاد اللوحات المعدنية

- لوحة مميزة رقم 1 وحروف م و ر: يصل سعر التزايد عليها إلى 4 ملايين جنيه.

- لوحة مميزة رقم 9999 وحروف ع ر ب: يصل سعر التزايد عليها إلى 1.366.666 جنيه.

- لوحة مميزة رقم 1 وحروف ص ي د: يصل سعر التزايد عليها إلى 1.150.000 جنيه.

- لوحة مميزة رقم 92 وحروف م: يصل سعر التزايد عليها إلى 790 ألف جنيه.

- لوحة مميزة رقم 11 وحروف ب و ب: يصل سعر التزايد عليها إلى 530 ألف جنيه.

- لوحة مميزة رقم 1111 وحروف ع ص ب: يصل سعر التزايد عليها إلى 350 ألف جنيه.

- لوحة مميزة رقم 222 وحروف ع ب ق: يصل سعر التزايد عليها إلى 205 آلاف جنيه.



خطوات الاشتراك في مزاد اللوحات المعدنية

- يدخل الراغب في الاشتراك بالمزاد العلني على الموقع الرسمي الخاص بوزارة الداخلية، واختيار الأيقونة الخاصة باللوحة.

- ثم يتم اختيار اللوحة التي يرغب المشترك في التزايد عليها.

- ثم يجب أن تقوم بالمزايدة على أعلى سعر للحصول على اللوحة المعدنية.

- وبعد الفوز بالمزايدة يتم اختيار المحافظة ووحدة الترخيص لإرسال اللوحة إليها لإتمام الترخيص.