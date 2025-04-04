وزير التعليم يوضح أسباب تطبيق نظام البوكليت على امتحانات الشهادة الإعدادية

أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، تعميم نظام البوكليت في امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الحالي ضمن الاستعدادات المتعلقة بامتحانات نهاية العام الدراسي الحالي 2024- 2025 للشهادة الإعدادية.

وأشار وزير التعليم إلى أن نظام البوكليت لامتحانات الشهادة الإعدادية بمختلف المحافظات يساهم في الحد من محاولات الغش، والعمل على تحقيق العدالة بين الطلاب، فضلا عن ضمان جودة التصحيح، داعيا كل المديريات إلى تجهيز وطباعة الامتحانات بنظام البوكليت مع تقديم الدعم الفني للمديريات التعليمية من جانب الوزارة.

نظام البوكليت يصب في صالح العملية التعليمية

وأوضح وزيرالتعليم أن نظام البوكليت يصب في صالح العملية التعليمية ومصلحة الطلاب، لافتا إلى توفير كل الإمكانيات للمديريات التعليمية، مع إبراز دور مديري المديريات فى التعاون المستمر مع الإدارات التعليمية والمدارس لتنفيذ التوجيهات بأعلى مستوى من الكفاءة، مشيدًا بدور بأهمية دور المديريات في تنفيذ سياسة الوزارة وتعزيز جودة التعليم.

التعامل بشفافية في نتائج التقييمات وأعمال السنة

وشدد وزيرالتعليم على أهمية الانضباط الكامل والالتزام بالمتابعة المستمرة لنسب حضور الطلاب في الفصل الدراسي الثاني والعمل على تحسين مستوى القراءة والكتابة والمهارات الأساسية للطلاب، والتعامل بشفافية في نتائج التقييمات وأعمال السنة.