كشف الدكتور علي عبد الحليم، مدير المتحف المصري بالتحرير، عن زيادة أعداد زائري المتحف منذ بداية العام الحالي وحتى الآن بنسبة تتراوح ما بين 10 إلى 15% عن ذات الفترة من العام الماضي، لافتًا إلى أن المتحف استقبل خلال تلك الفترة زوارًا من كافة دول العالم، موضحًا أن الموسم السياحي الصيفي المقبل سيشهد قدوم أعداد جيدة من السياح ولا سيما بعد الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير بالرماية المقرر له يوم 3 يوليو المقبل.

زيادة في أعداد زائري المتحف خلال عيد الفطر

وأضاف لـ الوطن أن إجازات عيد الفطر المبارك رفعت من أعداد زوار المتحف خلال هذا الأسبوع، موضحًا أن المتحف المصري بالتحرير استقبل أعدادًا جيدة من الزوار المصريين ولا سيما خلال يومي ثاني وثالث أيام العيد وذلك بالتزامن مع الإقبال الكبير من الزوار الأجانب على زيارة المتحف خلال تلك الفترة.

نظام العمل خلال إجازات العيد

وأشار مدير المتحف المصري بالتحرير، إلى أنه بسبب إجازات عيد الفطر المبارك تم التناوب بين العاملين في الحصول على الإجازة، حيث تم تقسيم العاملين بالمتحف وعددهم نحو 400 عامل على ورديات بما لا يخل بمتطلبات العمل.