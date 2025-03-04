بعد إجازة عيد الفطر.. 7 نصائح فعالة لاستعادة نشاطك في العمل

بعد قضاء إجازة عيد الفطر المبارك، يعود كثيرون إلى أعمالهم وقد يشعرون ببعض الكسل والخمول، بسبب اعتيادهم الراحة خلال أيام الإجازة، ما قد يؤثر سلبًا على عملهم وقدراتهم الإنتاجية.. فكيف يمكن التخلص من هذه المشكلة؟

7 نصائح لاستعادة النشاط في العمل بعد إجازة عيد الفطر

حسبما ورد على موقع «bright side»، فهناك بعض النصائح الفعالة التي يمكنك اتباعها لاستعادة النشاط والإنتاجية في العمل بعد العودة من إجازة العيد، منها:

1- ابدأ تدريجيًا:

لا تحاول استئناف جميع مهامك دفعة واحدة، بل ابدأ بالمهام الأكثر أهمية ثم انتقل تدريجيًا إلى المهام الأخرى.

2- ضع خطة:

قم بوضع خطة عمل يومية أو أسبوعية لتنظيم وقتك وتحديد أولوياتك.

3- خذ فترات راحة قصيرة:

خذ فترات راحة قصيرة بين المهام لتجديد نشاطك وتجنب الإرهاق.

4- حافظ على رطوبة جسمك:

اشرب الكثير من الماء للحفاظ على رطوبة جسمك وتجنب الشعور بالتعب.

5- تناول وجبات صحية:

تناول وجبات صحية ومتوازنة للحفاظ على طاقتك ونشاطك.

6- مارس الرياضة:

مارس الرياضة بانتظام لتحسين مزاجك وزيادة طاقتك.

7- نم جيدًا:

احصل على قسط كاف من النوم ليلًا لتستيقظ وأنت تشعر بالانتعاش.