ألوان موضة ربيع 2025.. إطلالات تعكس الرقي وروح العصر

مع بداية فصل الربيع لعام 2025، تبحث الكثير من السيدات عن أبرز صيحات ألوان الموضة التي يمكن إضافتها للإطلالات اليومية والرسمية وتنسيقها بأسلوب عصري يعكس ذوق كل امرأة، وكشفت عروض الأزياء العالمية عن الاتجاه لمجموعة من الألوان التي تعبر عن الرقي والحيوية.

وفقًا لمجلة Vogue الامريكية المتخصصة في الموضة والجمال، نستعرض أبرز ألوان الربيع لعام 2025 وكيفية تنسيقها بأسلوب راقي يجمع بين الفخامة وروح العصر.

اللون الأصفر الزبدي

يعطي اللون الأصفر الزبدي إشراقة ناعمة تعكس الأنوثة والدفء، لأنه يأتي بدرجة أكثر هدوءًا من الأصفر التقليدي، ويمكن تنسيقه بعدة طرق من خلال:

ارتداء بدلة رسمية بالأصفر الزبدي مع حذاء باللون النود للتمتع بإطلاقة أنيقة ومختلفة في العمل.

بلوزة أو فستان بلون الأصفر الزبدي مع إكسسوارات بيضاء لإطلالة مليئة بالحيوية.

يُمكنك المزج بين الأصفر الزبدي والوردي الباستيل لإعطاء إطلالة أنثوية راقية.

الوردي الباستيل

يعتبر اللون الوردي الباستيل مثالي للربيع لما يعكسه من أنوثة ورقي، ويُمكن إضافته لإطلالاتك بأكثر من طريقة:

جربي ارتداء بدلة رسمية بلون الوردي الباستيل للتمتع بإطلالة أنثوية راقية.

ارتدي بلوزة وردية مع بنطال أبيض أو جينز وحذاء نود لمظهر ناعم.

احرصي على اقتناء حقيبة أو وشاح بلون الوردي الباستيل لإضافة لمسة من الرقة لأي إطلالة.

اللون الأخضر

جاء اللون الأخضر بدرجاته المختلفة ضمن ألوان الموضة في ربيع وصيف 2025 لأنه لون يرمز إلى الانتعاش والحيوية ويمكن تنسيقه كالآتي:

يمكنك ارتداء فستان أو بدلة رسمية باللون الأخضر الفاتح للخروج في النهار.

جربي ارتداء جاكيت أخضر مع بنطال جينز وحذاء أبيض عند الخروج مع الأصدقاء.

اللون الأحمر الكرزي

يعتبر اللون الأحمر الكرزي أحد أقوى ألوان ربيع 2025، لأنه يعكس الأنوثة والثقة بالنفس كما يعطي لمسة جريئة لأي إطلالة، ويمكن تنسيقه بعدة طرق:

جربي ارتداء بدلة تجمع بين الأحمر الكرزي والأخضر الهادئ أو البني للحصول على إطلالة فريدة.

يمكنك ارتداء فستان أحمر كرزي مع حذاء نود لإطلالة كلاسيكية راقية.

اللون البرتقالي

يعطي اللون البرتقالي إحساسا بالطاقة والانتعاش عند إضافته لأي إطلالة، وجرى اختياره في عروض الأزياء العالمية ضمن ألوان موضة الربيع لعام 2025 بدرجاته المختلفة التي تتراوح بين البرتقالي المحروق والزاهي لإعطاء لمسة جريئة، ويمكن تنسيقه كالتالي:

جربي ارتدي فستان برتقالي مع حذاء بيج أو أبيض للحصول على مظهر أنيق وحيوي.

امزجي البرتقالي مع البني أو البيج للتمتع بإطلالة مميزة في الربيع.

احرصي على اقتناء حقيبة أو وشاح باللون البرتقالي لارتدائهم مع ملابس بألوان هادئة مثل الأبيض أو الأخضر الفاتح.