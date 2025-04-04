مثل جيهان الشماشرجي.. روتين منزلي للحصول على خدود ممتلئة دون استخدام البوتوكس

حلّت الفنانة جيهان الشماشرجي وفريق مسلسل إخواتي ضيوفًا في الساعات الماضية في برنامج معكم منى الشاذلي، وبشكل خاص خطفت جيهان الشماشرجي الأضواء وتصدرت التريند على محرك البحث جوجل بعد الحديث عن شائعة استخدامها بوتوكس في خدودها، مؤكدة إنهما كذلك منذ طفولتها، كما أن العائلة تمتلك نفس الخدود، وللحصول على خدين ممتلئين لامعين مثلها، هناك روتين منزلي يومي باستخدام مواد طبيعية، نشره موقع «healthline» نوضحه في السطور التالية.

روتين منزلي للحصول على خدود ممتلئة دون استخدام البوتوكس

للحصول على خدين ممتلئين مثل جيهان الشماشرجي بدون بوتوكس، مارس تمارين الوجه التي تُعرف باسم «يوغا الوجه» 30 دقيقة يوميًا لمدة 8 أسابيع، ومن فوائدها أنها تُقوّي عضلات الوجه لمظهر أكثر شبابًا، وتشمل بعض تمارين يوغا الوجه ما يلي:

-ارفع عضلات الخدين مع ضمّ شفتيك والابتسام.

-ضع أصابع كل يد على جانبي فمك وارفع خديك بتحريك أصابعك لأعلى.

-حافظ على هذه الوضعية لمدة 20 ثانية.

-أغلق فمك، واملأ خديك بأكبر قدر ممكن من الهواء.

-حافظ على هذه الوضعية لمدة 45 ثانية قبل نفخ الهواء ببطء.

-افتح فمك على شكل حرف O مع وضع شفتيك على أسنانك والابتسام.

-ضع أصابع كل يد على أعلى الخد المقابل، وارفع خديك وأنزلهما برفق لمدة 30 ثانية.

ضع الصبار على بشرتك

وضع الصبار على بشرتك لا يجعل خديك أكثر استدارة، لكنه يساعد في تقليل علامات التجاعيد ومنح بشرتك مظهرًا رطبًا وممتلئًا، ومن بين المكونات الأخرى المفيدة للبشرة، يحتوي الصبار على مضادات الأكسدة فيتامين C وفيتامين E، ولهذا السبب، يعتقد الكثير من الناس أن وضع الصبار على الخدين يمكن أن يساهم في الحصول على بشرة أكثر شباباً.

تناول التفاح

إن للتفاح فوائد صحية عديدة، ويعتقد الكثيرون أنه نظرًا لاحتوائه على مضادات الأكسدة وفيتامينات أ، ب، ج، يجب تناول التفاح بانتظام لمنع تلف الأنسجة والحصول على خدود ممتلئة، كما أن الكولاجين والإيلاستين في التفاح يحافظان على نعومة ونضارة بشرتك، بالإضافة إلى ذلك، فإن استبدال الوجبات الخفيفة غير المغذية مثل رقائق البطاطس بتفاحة أو فاكهة حمضية غنية بالفيتامينات قد يفيد أكثر من مجرد بشرتك.

ضعي الجلسرين وماء الورد على بشرتكِ

تدليك وجنتيكِ بمزيجٍ مُنتظمٍ من ماء الورد والجلسرين قبل النوم يُحافظ على نظافتهما وترطيبهما، ويُعزز مظهرهما الشبابي، كما أن لماء الورد خصائص مُضادة للالتهابات، وقد يكون له تأثيرات مُضادة للميكروبات، وفقًا لدراسةٍ أُجريت عام 2014.

تأثير العسل على الخدين

العسل يُضفي مظهرًا شبابيًا على الخدين بفضل خصائصه المُرطبة والمضادة للبكتيريا، لذا يقترح الخبراء صنع قناعٍ من كمياتٍ مُتساويةٍ من العسل ومعجون البابايا، ثم افركي الخليط على وجنتيكِ وانتظري 10 دقائق قبل شطفه بالماء الدافئ، قد يحتوي العسل الخام، مُقارنةً بالعسل المُكرر، على المزيد من العناصر الغذائية الصحية، والتي قد تُفقد أثناء المعالجة.