بعد «أخطبوط» مايا دياب.. 3 إطلالات مختلفة لفنانين عالميين

تصدرت الفنانة مايا دياب خلال الساعات القلية الماضية، محركات البحث وذلك بعد ظهورها بإطلالة الأخطبوط، إذ ارتدت جمبسوت أسود مزود بأكمام طويلة مزينة بأزرار ضخمة عند الأطراف، وإكسسوار حول عنقها يشبه قلادة جلدية ملتفة مثل أذرع الأخطبوط.

ولم تكن مايا أول فنانة تظهر بإطلالة مختلفة إذ سبقها مجموعة من النجوم العالميين في ارتداء تلك الملابس مثل جاريد ليتو الذي ارتدى زي قطة وكيم كاردشيان التي غطت جسدها بالكامل بملابس سوداء وغيرهم.

إطلالة جاريد ليتو

في عام 2023، ارتقى جاريد ليتو بأفكاره الغريبة إلى مستوى جديد عندما ارتدى زي قطة مصمم الأزياء الراحل كارل لاغرفيلد المحبوبة «شوبيت»، وفق موقع «hollywoodreporter».

دوجا كات

لم يكن جاريد ليتو الوحيد الذي اعتمد طابعًا قطيًا في إطلالته، إذ ارتدت دوجا كات أيضًا زيّ تشوبيت، مرتديةً أطرافًا اصطناعية على شكل قطط، ومخالب (أظافر) قطط، وغطاء رأس من الألماس بأذني قطط في أول حفل ميت غالا لها.

إيفان موك

قدم نجم مسلسل Gossip Girl، إيفان موك، إطلالة لا تُنسى في حفل Met Gala الأول له، حيث ارتدى قناعًا مدببًا وجوارب غير متطابقة ومجوهرات فضية ضخمة فوق سترة رسمية من تصميم Thom Browne مع دبابيس أمان على الأكمام والجذع وشورت طويل.