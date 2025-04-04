خبير ضرائب: افتتاح المتحف الكبير فرصة ذهبية لإظهار تنوع السياحة المصرية

قال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية إن العالم كله يتابع باهتمام شديد أخبار المتحف المصري الكبير وينتظر بشغف افتتاحه رسميا حيث يمثل المتحف منظومة ثقافية حضارية متكاملة ومن المتوقع أن يعادل في أهميته متحف اللوفر، وأن افتتاح المتحف المصري الكبير يتيح فرصة هائلة لإظهار أن التنوع السياحي في مصر لا مثيل له في العالم حيث يضم سياحة الشواطيء والسياحة الأثرية والدينية والنيلية والثقافية مما يجعل مصر ضمن أفضل الوجهات السياحية في العالم.

عدد السائحين إلى مصر تجاوز 15.7 مليون سائح



أوضح المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني أن عدد السائحين في العام الماضي حقق رقما قياسيا تجاوز 15.7 مليون سائح رغم التوترات الجيوسياسية في المنطقة والحرب الروسية الأوكرانية لكن رؤية مصر 2030 تستهدف الوصول إلي 30 مليون سائح و ذلك يتطلب العديد من الإجراءات من بينها إلغاء أو تعليق ضريبة الملاهي التي تتدرج من 5 إلي 30% يضاف اليها 14 % ضريبة قيمة مضافة بخلاف ضريبة الأرباح التجارية.



وطالب مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية بتعليق ضريبة الملاهي قبل افتتاح المتحف المصري الكبير، حيث من المتوقع أن تصل وفود من مختلف دول العالم للمشاركة في الاحتفال ويصاحب ذلك العديد من الفعاليات الثقافية والفنية والرياضية والترفيهية والتي ستؤدي ضريبة الملاهي إلي رفع قيمة تذاكرها بنسبة تصل إلى 45%.

السياحة مرتبطة بـ72 صناعة كثيفة العمالة



أكد عبد الغني أن معظم دول المنطقة وفي مقدمتها السعودية و الإمارات قامت بإلغاء ضريبة الملاهي مما أدي إلي تنظيم العديد من مسابقات السيارات و القوارب والمصارعة والحفلات الأجنبية في البلدين في حين أن ضريبة الملاهي في مصر لم تتجاوز قيمتها العام الماضي مليار جنيه لأن المبالغة في ضريبة الملاهي أضاعت علي مصر عشرات الفعاليات التي تم إلغاؤها بسبب هذه الضريبة، وأن السياحة يرتبط بها 72 صناعة كثيفة العمالة وهي مصدر رئيسي للعملة الصعبة و تحسين الوضع الاقتصادي ومعالجة أزمة نقص الدولار.

تنظيم برامج تدريب لتعديل سلوكيات المتعاملين مع السياحة العربية



طالب مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أيضا بالاهتمام بالسياحة العربية التي يمكن أن تحقق أضعاف ما تحققه حاليا عن طريق تكثيف التواصل مع شركات السياحة العربية والمشاركة في المعارض السياحية في الأسواق العربية و زيادة عدد خطوط الطيران و تنظيم برامج تدريب لتعديل سلوكيات المتعاملين مع السياحة العربية.