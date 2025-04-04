كيف تحمي نفسك من السكتات الدماغية؟.. نصائح هامة عليك اتباعها

السكتة الدماغية هي عبارة عن خلل مفاجئ في التروية الدموية للدماغ، ما يسبب تلف أو تعطيل لخلايا الدماغ ما يهدد حياة الإنسان، وتحدث السكتة الدماغية نتيجة العديد من العوامل مثل ارتفاع ضغط الدم وقلة الحركة وزيادة الوزن، وفق ما ذكره موقع health line الطبي.

وللوقاية من السكتة الدماغية ومضاعفاتها، أشار الدكتور محمد إدريس استشاري المخ والأعصاب خلال حديثه لـ«الوطن» إلى مجموعة من النصائح الهامة التي ينبغي اتباعها، كالتالي:

السيطرة على ضغط الدم

إدارة ارتفاع ضغط الدم: يعد ارتفاع ضغط الدم السبب الرئيسي للسكتات الدماغية لذا ينبغي السيطرة على ضغط الدم عن طريق فحصه بانتظام في المنزل أو أثناء زيارة الطبيب.

اتباع نظام غذائي صحي: يحب اتباع نظام غذائي صحي غني بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة منخفض الصوديوم وقليل الدهون.

الإقلاع عن التدخين: يؤدي التدخين إلى خطر الإصابة بالسكتة الدماغية لذا ينبغي الإقلاع عن التدخين وتجنب مخاطرالتعرض للتدخين السلبي.

ممارسة الرياضة بانتظام: يساعد النشاط البدني على خفض ضغط الدم، وتحسين الدورة الدموية ما يساهم في الوقاية من السكتة الدماغية.

السيطرة على مرض السكر: يعد مرض السكر أحد عوامل الخطر الرئيسية للإصابة بالسكتة الدماغية لأنه يتلف الأوعية الدموية بمرور الوقت، لذا إذا كنت مصابًا بمرض السكر فمن الضروري التحكم في مستويات السكر في الدم.

التخلص من الدهون الزائدة

الحفاظ على وزن صحي: زيادة الوزن أو السمنة تزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية لذا ينبغي وضع خطة غذائية واقعية للتخلص من الدهون الزائدة.

إدارة التوتر: يمكن أن يؤدي التوتر المزمن إلى ارتفاع ضغط الدم ما يزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، لذا ينبغي ممارسة تمارين التنفس والتمارين الرياضية بانتظام لتقليل مستويات التوتر.