استشاري مخ وأعصاب يوضح أعراض وأسباب حدوث السكتة الدماغية

أظهرت الدراسات العلمية أن أغلب الأمراض الجسدية يرجع سببها الأساسي إلى الحالة النفسية السيئة للمريض، نتيجة للضغط النفسي والعصبي، الذي يتعرض له خلال عمله أو حياته الشخصية.

ونشرت دراسة بريطانية حديثة، أن فئة الشباب هم الأكثر عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية، وخاصة العاملين منهم تحت ضغط كبير، ما يخلف إصابتهم باضطرابات نفسية مثل الإحباط، والتوتر، بجانب انخفاض نشاطهم البدني، وفقا لموقع «سكاي نيوز العربية».

وبشأن ذلك، قال الدكتور محمد إدريس، استشاري المخ والأعصاب، إن السكتة الدماغية لها نوعين، الأولى اللافقارية، التي تحدث بسبب موت خلايا المخ نتيجة لموت الشرايين المغذية لها، والأخرى النزفية، وهي موت خلايا المخ بسبب حدوث نزيف من أحد الأوعية.

أعراض السكتة الدماغية

وعن أعراض السكتات الدماغية، قال «إدريس» إن أغلبها يكون مفاجئا، وتختلف حسب مكان الإصابة، وتتضمن أعراضها التالي:

فقدان البصر بشكل كلي أو جزئي

الشعور بصداع مفاجئ وغير معتاد

خلل مفاجئ في القدرة على التحدث

عدم القدرة على الإدراك

اعوجاج الفم

الإصابة المفاجئة بالتشنجات

فقدان الوعي المفاجئ

ضعف أحد الأطراف

سرعة إذابة الجلطة

وأشار إلى أنه يجب على المريض سرعة التوجه للمستشفى فور الشعور بأعراض السكتة الدماغية، أو حتى الاشتباه في حدوثها، لأن كل ساعة تمر تقلل من فرصة إذابة تلك الجلطة، وتزيد من آثارها بعد العلاج.

أسباب السكتة الدماغية

وعن أسباب الإصابة بالسكتة الدماغية، أشار الطبيب إلى أنها تتمثل في الآتي: