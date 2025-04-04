إعصار أمريكا.. الولايات المتحدة تستعد لـ17 عاصفة منها 7 مدمرة

إعصار أمريكا.. الولايات المتحدة تستعد لـ17 عاصفة منها 7 مدمرة

إعصار أمريكا.. الولايات المتحدة تستعد لـ17 عاصفة منها 7 مدمرة

حذر خبراء الأرصاد الجوية بجامعة ولاية كولورادو من حدوث ما يصل إلى 17 عاصفة، ومن بين هذه العواصف الـ17، يتوقع الباحثون أن تتحول 9 منها إلى أعاصير، في الوقت الذي يبلغ متوسط ​​عدد العواصف المدارية السنوية حوالي 14 عاصفة، تتحول 7 منها إلى أعاصير، وذلك استنادًا إلى سجلات الطقس التي تعود إلى الفترة من عام 1991 إلى عام 2020، بينما شهد العام الماضي، 18 عاصفة، بما في ذلك الأعاصير المدمرة هيلين وميلتون.

المياة الدافئة تسبب أعاصير قوية

وبحسب موقع صحيفة «يو إس إيه توداي» الأمريكية فإن السبب المتوقع لهذه الأعاصير يعود في هذا الموسم المزدحم إلى وجود مياه دافئة بشكل غير عادي في المحيط الأطلسي حيث تتشكَّل الأعاصير، إلى جانب غياب ظاهرة النينيو المتوقعة، والتي يمكن أن تمنع تشكل الأعاصير.

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