مقتل 4 أشخاص وانقطاع الكهرباء وهروب السكان بسبب إعصار سيفيني بأمريكا

انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو توثق لحظة ضرب الإعصار «سيفيني» العنيف لولاية أركنساس الأمريكية وتحركه نحو ولاية ميسوري، حيث ابتلع الكابلات الكهربائية وأجبر السكان المحليين على الفرار مذعورين، وأدى إلى وفاة 4 أشخاص، وفقا لما نقلته صحيفة «ذا صن».



وتظهر اللقطات سحابة رمادية كثيفة تحجب السماء، وتتجه إلى الأسفل نحو الأرض، بينما تشتعل النيران الساطعة وسط الكتلة المظلمة عندما تتمزق كابلات الكهرباء من الصواري الخاصة بها، ويمكن رؤية الحطام يتطاير حول الإعصار أثناء تحطيمه للأشجار والمباني.

وقدر خبراء الطقس قوة العاصفة بأربع درجات على الأقل على مقياس EF، مع وجود بعض الدلائل على أنها ستكون أقوى من ذلك.

أضرار كارثية في المباني

وتتسم العاصفة من الفئة الرابعة بأنها عاصفة عنيفة مع سرعة رياح تتراوح بين 166 و200 ميل في الساعة، وقادرة على التسبب في أضرار كارثية، وتسوية الهياكل المبنية بشكل جيد، وإلقاء المركبات والأشياء الكبيرة.

ونصحت السلطات المحلية السكان بشكل عاجل بالبحث عن مأوى بينما كان الإعصار يشق طريقه بقوة.

العواصف أحدثت دمارا في ولاية أركنساس

وقالت سارة هاكابي ساندرز، حاكمة ولاية أركنساس ، إن العواصف أحدثت دمارًا هائلاً في جميع أنحاء الولاية، وإن خدمات الطوارئ ساعدت السكان المحليين المصابين، وتم الإبلاغ عن تضرر ما لا يقل عن عشرين منزلاً بشكل خطير.