حسام رضا يسأل الجمهور بعد نجاح «مدفع رمضان»: هتعمل ايه لو كسبت 100 ألف جنيه؟

قالت الإعلامية سالي شاهين إنه مع النجاح الكبير الذي حققه برنامج «مدفع رمضان»، تقديم الفنان محمد رمضان على قناة DMC، لم يتوقف المصريون في الشوارع عن التفاعل مع لحظات الإثارة والحماس التي يقدمها البرنامج، حيث أبدع فريق البرنامج في إضفاء روح من التنافس بين المواطنين الذين كانوا ينتظرون فرصة المشاركة في البرنامج.

سؤال بسيط كشف أحلامًا كبيرة

وأضافت خلال تقديمها برنامج «سهرة DMC»، أنه في لقاءات أجراها الزميل حسام رضا مع بعض المشاركين في الشوارع، طرح سؤالًا محوريًا: «لو كسبت 100,000 جنيه، ماذا ستفعل بها؟»، ليجيب الجميع بتفاؤل وحماس، حيث تباينت الإجابات بشكل طريف وملهم في بعض الأحيان.

بينما أكد البعض أنه سيخصص الجائزة لتلبية احتياجاتهم اليومية، مثل سداد الديون أو شراء سيارة، ذهب آخرون إلى مساعدة الأهل، مثل شراء هدية لوالدتهم أو تمويل مشاريع صغيرة، أحد المتسابقين قال: «أول حاجة هطلع أمي عمرة»، فيما أضاف آخر: «هديهم لكريم شريف عشان يرمي السقف».

لكن كانت بعض الإجابات الأكثر لفتًا للنظر، حيث أبدى بعض المشاركين رغبتهم في استخدام الجائزة لمساعدة الآخرين، مؤكدين أن هذا المبلغ سيكون فرصة لهم لتغيير حياتهم للأفضل، وهو ما يعكس تفاعل المصريين مع البرنامج وتطلعاتهم لتحقيق أحلامهم.

إعجاب بالنجم محمد رمضان

وفي حديث آخر، أعرب أحد المشاركين عن إعجابه بـ محمد رمضان، في إشارة إلى الحماسة الكبيرة التي يثيرها البرنامج والجائزة لدى الناس، إلى جانب مشاعرهم الإيجابية تجاه النجوم المشاركين.