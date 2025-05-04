القبض على عاطل بتهمة سرقة 50 ألف جنيه وملابس من فيلا بأكتوبر

القبض على عاطل بتهمة سرقة 50 ألف جنيه وملابس من فيلا بأكتوبر

القبض على عاطل بتهمة سرقة 50 ألف جنيه وملابس من فيلا بأكتوبر

ألقت مباحث أكتوبر القبض على عاطل بتهمة سرقة مبلغ مالي وملابس من فيلا في دائرة القسم، وذلك بعد تسلقه إلى الفيلا، واستيلائه على المضبوطات، وتمّ تحرير محضر بالواقعة.

سرقة مبلغ مالي قدره 50 ألف جنيه وملابس من فيلا بأكتوبر

البداية كانت عندما تلقى اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية بالجيزة، إخطارًا من المقدم محمد راغب، رئيس مباحث قسم أكتوبر أول، يفيد بحضور موظف يبلغ من العمر 60 عامًا إلى ديوان القسم وحرر محضرًا يفيد بأنه أثناء تواجده هو وأسرته خارج القاهرة، وعند عودته إلى الفيلا اكتشف سرقة مبلغ مالي قدره 50 ألف جنيه وملابس.

ضبط المتهم بسرقة فيلا بأكتوبر

وبعد البحث والتحري وفحص كاميرات المراقبة باستخدام التقنيات الحديثة، تمكنت قوات الشرطة من ضبط المتهم، علاء م. (22 عامًا)، الذي كان قد سبق اتهامه في عدة قضايا، وعُثر بحوزته على المبلغ المسروق والملابس.

وبمواجهته أمام المقدم محمد راغب، رئيس المباحث، اعترف بارتكاب الواقعة. وتولت النيابة العامة التحقيق في القضية.

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