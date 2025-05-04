تفاصيل طرح 261 ألف وحدة سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل.. الأسعار والمواعيد

تفاصيل طرح 261 ألف وحدة سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل.. الأسعار والمواعيد

تفاصيل طرح 261 ألف وحدة سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل.. الأسعار والمواعيد

كشف المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن جدول طرح أكثر من 261 ألف وحدة سكنية ضمن شقق الإسكان الاجتماعي لمحدودي ومتوسطي الدخل، في إطار أكبر طرح للوحدات السكنية بإجمالي 400 ألف وحدة جديدة.

وأكد «الشربيني» في بيان، أنّ القطاع العقاري في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي شهد تنمية حقيقية، معلنًا عن طرح 115 ألف وحدة سكنية ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» في محوري محدودي ومتوسطي الدخل، من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي.

طرح 261 ألفًا و253 وحدة سكنية من خلال بنك التعمير والإسكان

  • طرح 35,088 وحدة سكنية في 15 أبريل 2025
  • طرح 59,510 وحدات سكنية في 15 يوليو 2025
  • الإعلان عن طرح 59,687 وحدة سكنية في 15 أكتوبر 2025
  • طرح 58,312 وحدة سكنية في 15 يناير 2026
  • طرح 48,656 وحدة سكنية في 15 أبريل 2026.

أسعار الوحدات السكنية

ستتراوح أسعار الوحدات بين 10 آلاف جنيه إلى 35 ألف جنيه للمتر المسطح، وذلك حسب طبيعة الإسكان ومستوى التشطيب والموقع الخاص بالمشروع.

وأكد المهندس شريف الشربيني أن هذا الطرح يتميز بأعلى معايير الجودة، حيث يتم تنفيذ الوحدات السكنية وفقًا لأحدث التصميمات الهندسية والتقنيات الحديثة، مضيفًا أن نحو 115 ألف وحدة سكنية سيتم طرحها ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» في عدد من المحافظات والمدن الجديدة عبر «صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري».

وأشار وزير الإسكان إلى أن القطاع العقاري شهد تطورًا ملحوظًا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشددًا على أن الوزارة تبذل جهدًا كبيرًا لتعزيز آليات التحول الرقمي في القطاع العقاري، بالتعاون مع «منصة مصر العقارية»، لتيسير طرح الوحدات السكنية من الجهات الحكومية والقطاع الخاص عبر المنصة.

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