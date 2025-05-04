خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر أبريل 2025.. باسم المشترك

يسعي مشتركو فروع وإدارات وشبكات شركات توزيع الكهرباء بالمحافظات، من مستخدمي عدادات الكهرباء التقليدية والميكانيكية القديمة، إلى البحث عن الوسائل التي أتاحتها الشركة القابضة للكهرباء للاستعلام عن قيمة الاستهلاك عن شهر أبريل 2025.

إجراءات الاستعلام عن فاتورة استهلاك أبريل 2025

وكشفت الشركة القابضة للكهرباء، عبر منشور لها بموقع «فيسبوك»، عن الإجراءات التي يجب أن يتبعها المشتركون من مستخدمي العدادات التقليدية والميكانيكية القديمة للاستعلام عن قيمة استهلاك فاتورة الكهرباء عن شهر أبريل 2025، وذلك باسم المشترك فقط.

وأشارت «القابضة للكهرباء»، عبر المنشور، إلى أنه يمكن للمشترك معرفة قيمة الاستهلاك لفاتورة شهرابريل 2025 بعد الدخول على الرابط التالي: https://www.eehc.gov.eg/eehcportal/.

خطوات الاستعلام عن فاتورة شهر ابريل 2025

وأوضحت الشركة خطوات الاستعلام عن فاتورة شهر ابريل 2025 فيما يلي:

- يبدأ المشترك بالضغط على «قسم الخدمات».

- الضغط على خانة «اختيار الاستعلام عن الفواتير المباشرة».

- يكتب المشترك البيانات الخاصة به ليجري التأكد منها، وهي الاسم بالكامل والمحافظة التابع لها المشترك، والرقم القومي ورقم العداد المكون من 10 أرقام.

- آخر الخطوات هي ضغط المشترك على «استعلام».

أحياء شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء

وتشمل شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء أحياء شبرا والساحل وروض الفرج والزيتون والشرابية وحدائق القبة والزاوية الحمراء ومصر الجديدة والنزهة وشرق مدينة نصر وغرب مدينة نصر وعين شمس والسلام والوايلي وباب الشعرية ومدينة العبور ومدينة القاهرة الجديدة، وجزء من محافظة القليوبية (شرق شبرا الخيمة وغرب شبرا الخيمة والخانكة ومدينة القناطر الخيرية).

أحياء شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء

وتتضمن شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء أحياء عابدين وغرب القاهرة ووسط القاهرة ومنشية ناصر والموسكي والتبين وحلوان و15 مايو والمعادي والبساتين ودار السلام والسيدة زينب ومصر القديمة والخليفة والمقطم.

كما تتضمن أحياء الشركة مناطق في الجيزة وهي العجوزة والدقي والهرم وبولاق والعمرانية وشمال الجيزة وجنوب الجيزة ومدينة 6 أكتوبر ومدينة الشيخ زايد ، ومراكز ريف الجيزة.