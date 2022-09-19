خطوات حساب قيمة فاتورة الكهرباء من المنصة الموحدة

تتيح المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء العديد من الخدمات للمواطنين، ومنها حساب استهلاك الكهرباء، ودفع قيمة الفواتير أونلاين، فضلا عن خدمات أخرى تخص المواطنين في قطاع الطاقة، والتي يمكن الاستفادة منها إلكترونيًا وفي ثوانٍ معدودة.

وترصد «الوطن» في إطار الموضوعات الخدمية التي تقدمها للقراء على مدار اليوم، خطوات حساب استهلاك الكهرباء عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، كما يلي:

خطوات حساب استهلاك الكهرباء من المنصة الموحدة

ويمكن للمواطنين حساب ومعرفة قيمة فاتورة الكهرباء من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء.

- الدخول إلى المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، ثم تسجيل الدخول على الموقع، وهو شرط أساسي للحصول على الخدمة.

- اختيار خدمة «احسب فاتورتك».

- تحديد نوع النشاط سواء منزلي أو تجاري، إضافة إلى اختيار كمية الاستهلاك من خلال إدخال كمية الاستهلاك الكلية، أو إدخال آخر قراءة من العداد والفاتورة.

- إدخال البيانات المطلوبة مثل كمية الاستهلاك، ورقم العداد المكون من 10 أرقام.

- وستظهر بعدها سيتم تحديد كمية الاستهلاك.

خطوات دفع فاتورة الكهرباء

وتتيح المنصة إمكانية دفع قيمة فواتير الكهرباء اونلاين، وحتى تتمكن من استخدام هذه الخدمة، يجب العودة للصفحة الرئيسية.

- اختيار خدمة دفع فاتورة الكهرباء، والضغط على «طلب جديد».

- يجب الموافقة على الشروط والأحكام والذي يتضمن أن تكون الشركة غير مسؤولة عن الخطأ في كود السداد، وحال سداد الفاتورة بكود غير صحيح فالشركة غير مسؤولة عن الخطأ، ولن يتم استرداد قيمة الفواتير.

- اختيار عداد من إعدادتي وإدخال رقم العداد المكون من 10 أرقام، لتظهر كود السداد الإلكتروني.

- إذا كنت تمتلك كود السداد الإلكتروني فيجب إدخاله ودفع قيمة الفاتورة ببطاقة الائتمان أو الفيزا.