وشدد على أن السيارات التابعة له وللهلال الأحمر كانت تحمل شارة الحماية المدنية في أثناء تعرضها للقصف الإسرائيلي برفح الفلسطينية، في الواقعة التي شهدتها منطقة تل السلطان، وأدت إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى.

وأشار إلى أن الاحتلال ارتكب جريمة إبادة جماعية بحق الطواقم في رفح الفلسطينية، ما أدى إلى استشهادهم جميعًا، موضحًا أن أحد أفراد الطواقم الذين استشهدوا بمنطقة تل السلطان في رفح الفلسطينية وجدوه مقطوع الرأس.