«الدفاع المدني» بغزة: عدد كبير من المواطنين ما زالوا في عداد المفقودين

«الدفاع المدني» بغزة: عدد كبير من المواطنين ما زالوا في عداد المفقودين

«الدفاع المدني» بغزة: عدد كبير من المواطنين ما زالوا في عداد المفقودين

نقص المعدات

وأوضح الدفاع المدني في غزة، أن ضعف الإمكانيات ونقص المعدات يمنعهم من تقديم الخدمات في قطاع غزة، مؤكدًا أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستهدف طواقم العمل الإنساني بشكل مباشر منذ استئناف العدوان.

وشدد على أن السيارات التابعة له وللهلال الأحمر كانت تحمل شارة الحماية المدنية في أثناء تعرضها للقصف الإسرائيلي برفح الفلسطينية، في الواقعة التي شهدتها منطقة تل السلطان، وأدت إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى.

وأشار إلى أن الاحتلال ارتكب جريمة إبادة جماعية بحق الطواقم في رفح الفلسطينية، ما أدى إلى استشهادهم جميعًا، موضحًا أن أحد أفراد الطواقم الذين استشهدوا بمنطقة تل السلطان في رفح الفلسطينية وجدوه مقطوع الرأس.

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