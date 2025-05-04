خلال 10 أيام.. طرح شقق الإسكان الاجتماعي لمتوسطي ومحدودي الدخل

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن موعد طرح شقق الإسكان الاجتماعي «سكن لكل المصريين» للأشخاص من متوسطي ومحدودي الدخل خلال الـ10 أيام المُقبلة.

ووفقًا لما أعلنت الوزارة سيكون طرح شقق الإسكان الاجتماعي يوم 15 أبريل المُقبل وستكون لنحو 120 ألف وحدة سكنية، فضلًا عن أن مكاتب البريد ستبدأ في طرح كراسات الشروط في اليوم نفسه.

الأسعار تبدأ من 10 آلاف جنيه

وحددت الوزارة الأسعار الخاصة بشقق الإسكان الاجتماعي والتي ستبدأ من 10 آلاف جنيه للمتر للأشخاص من متوسطي الدخل، ويأتي ذلك تيسيرًا على المواطنين الذين خرجوا من أولويات الإعلان الخاص بسكن لكل المصريين 5 للتقديم في الطرح المُقبل بعد غلق باب التظلمات وسحب مقدمات جدية الحجز.