خلال 10 أيام.. طرح شقق الإسكان الاجتماعي لمتوسطي ومحدودي الدخل

خلال 10 أيام.. طرح شقق الإسكان الاجتماعي لمتوسطي ومحدودي الدخل

خلال 10 أيام.. طرح شقق الإسكان الاجتماعي لمتوسطي ومحدودي الدخل

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن موعد طرح شقق الإسكان الاجتماعي «سكن لكل المصريين» للأشخاص من متوسطي ومحدودي الدخل خلال الـ10 أيام المُقبلة.

ووفقًا لما أعلنت الوزارة سيكون طرح شقق الإسكان الاجتماعي يوم 15 أبريل المُقبل وستكون لنحو 120 ألف وحدة سكنية، فضلًا عن أن مكاتب البريد ستبدأ في طرح كراسات الشروط في اليوم نفسه.

الأسعار تبدأ من 10 آلاف جنيه

وحددت الوزارة الأسعار الخاصة بشقق الإسكان الاجتماعي والتي ستبدأ من 10 آلاف جنيه للمتر للأشخاص من متوسطي الدخل، ويأتي ذلك تيسيرًا على المواطنين الذين خرجوا من أولويات الإعلان الخاص بسكن لكل المصريين 5 للتقديم في الطرح المُقبل بعد غلق باب التظلمات وسحب مقدمات جدية الحجز.

مواضيع متعلقة

الاكثر قراءة

إنفوجراف

المزيد
Ref3a Tathwy

إعلام فلسطيني: اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال بمخيم بلاطة شرق نابلس

ألوان

المزيد

في وقفة عرفة.. أطعمة ومشروبات تجنبها عند الإفطار اليوم

حاج يمني من ذوي الهمم: بكيت عند رؤيتي الكعبة والحج رحلة العمر

أبرز لقطات حفل زفاف محمد هاني وشقيقة زوجة حسام غالي «صور»

طفل «مبتور الأطراف» يلهو على شاطئ غزة.. «نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا»

«مترميهاش بعد ما تشربها».. 5 استخدمات لن تتوقعها لبقايا القهوة

الوطن سبورت

المزيد

هل يغيب أحمد فتوح عن مباراة القمة أمام الأهلي؟.. مصدر يكشف التفاصيل

ليفربول يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح الـ32.. «الملك المصري»

تفاصيل عقد محمد هاني الجديد في الأهلي.. تعرف على راتبه (خاص)

مهاجم سويسرا المرشح للأهلي يسجل أول أهدافه الدولية أمام المجر

ترتيب الدوري بعد فوز الأهلي على فاركو وتفوق الزمالك على سيراميكا