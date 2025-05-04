سعر طن الحديد في الأسواق اليوم السبت 5-4-2025

سعر طن الحديد في الأسواق اليوم السبت 5-4-2025

سعر طن الحديد في الأسواق اليوم السبت 5-4-2025

سجلت أسعار طن الحديد والأسمنت اليوم السبت 5 أبريل 2025 تباينًا ملحوظًا في الأسواق المحلية، وذلك وفقًا لآخر تحديث صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء بشأن أسعار السلع الأساسية، ومن بينها مواد البناء.

وترصد السطور التالية أسعار طن الحديد والأسمنت في مصر وفق آخر تحديثات الشركات، ومتوسط السعر للمستهلك على مستوى المحافظات، بحسب الأسعار الرسمية المعلنة من بوابة الأسعار المحلية والعالمية.

أسعار الحديد والأسمنت اليوم في مصر

شهدت أسعار الحديد والأسمنت اليوم في مصر حالة من التباين، حيث تراجع سعر طن الحديد بشكل ملحوظ، لا سيما سعر الحديد الاستثماري وسعر طن حديد عز، في حين سجل سعر طن الأسمنت تحركًا طفيفًا.

الحديد

سعر طن الحديد الاستثماري اليوم للمستهلك

وصل سعر طن الحديد الاستثماري للمستهلك في الأسواق المحلية اليوم، إلى 37 ألفا و666 جنيها للشراء بانخفاض مقداره 694 جنيها.

سعر طن حديد عز اليوم

بينما سجل سعر طن حديد عز اليوم في الأسواق انخفاضا ملحوظا، ليفقد الطن 563 جنيها للطن، ليصل إلى المستهلك بمتوسط سعر 39 ألفا و788 جنيها.

صناعة الأسمنت

سعر طن الأسمنت الرمادي اليوم

بلغ سعر طن الأسمنت الرمادي الآن بالتعاملات المسائية للمستهلك، 3516 جنيها.

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