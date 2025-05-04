الجامعات الخاصة تتيح التقديم المبكر لطلاب الثانوية وما يعادلها من شهادات

الجامعات الخاصة تتيح التقديم المبكر لطلاب الثانوية وما يعادلها من شهادات

الجامعات الخاصة تتيح التقديم المبكر لطلاب الثانوية وما يعادلها من شهادات

أعلنت عدد من الجامعات الخاصة في القاهرة الكبرى والمحافظات فتح باب التسجيل المبكر للقبول في الكليات المختلفة للعام الدراسي الجديد 2025-2026، وذلك في إطار الاستعدادات لأعمال تنسيق القبول 2025، حيث تم فتح باب التقديم المبكر لطلاب الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات عربية وأجنبية، بالإضافة إلى طلاب الثانوية الأزهرية، وطلاب ثانوية النيل ومدارس الطلاب المتفوقين، وذلك ضمن مرحلة التقديم المبكر في تنسيق الجامعات الخاصة 2025-2026.

تنسيق الجامعات 2025

من جهتها، كشفت مصادر في الجامعات الخاصة والأهلية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن فتح باب التقديم المبكر للالتحاق بكليات الجامعات الخاصة للعام الجامعي الجديد 2025-2026 لا يعني القبول النهائي رسميًا، وإنما يُعد حجزًا بأسبقية، شرط تحقيق الحد الأدنى للقبول بالكليات، والذي من المقرر أن يتم تحديده مباشرة بعد إعلان نتيجة امتحانات الثانوية العامة للطلاب المصريين، وخلال شهر مايو المقبل لطلاب الشهادات العربية والأجنبية.

وأضافت المصادر أن الجامعات أتاحت التقديم المبكر عبر مواقعها الرسمية، مؤكدة أنه لا توجد أي وسطاء أو مكاتب إلحاق للطلاب، وأن التقديم يتم رسميًا من خلال الجامعات فقط.

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