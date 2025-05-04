وزير الإسكان يتفقد رفع كفاءة طريق الازدواج وإنشاء سور منطقة الشانزلزيه في العلمين

تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أعمال رفع كفاءة طريق الازدواج «الخدمة» وإنشاء سور منطقة الشانزلزيه ومشروع البوغاز الرئيسي بمركز مارينا العلمين السياحي، يرافقه مسئولو الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيسا جهازي العلمين الجديدة والقرى السياحية.

وفي جولته، استمع المهندس شريف الشربيني، إلى شرح تفصيلي عن أعمال رفع كفاءة طريق الازدواج «الخدمة»، إذ أكد الدكتور مهندس محمد خلف الله أن أعمال توسعات طريق الخدمة وإزدواج الطريق من مارينا1 حتي مارينا (3) تمثل نقطة تحول في حجم وحركة التنقل لحارة الخدمة لمارينا، وإحياء خدمات منطقة الشانزلزيه حيث يجري إقامة سور فاصل وتحويلها لمنطقه تجارية وخدمية لخدمة الملاك ورواد المنطقة الساحلية.

وتابع المهندس شريف الشربيني، خطة استغلال المساحات بمركز مارينا العلمين السياحي، وكذا تابع أعمال البوغاز الرئيسي والذي يمثل أهم ممر ملاحي لنقل مياه البحر من بحيرات مارينا الشمالية للبحيرات بالتوسعات الجنوبية بطول 550 مترا، مما يساعد على إحداث تنميه للمنطقة الجنوبية وحسن الاستغلال الأمثل لتحقيق خطة الدولة بمنطقة الساحل والتي ستكون بدايتها بمركز مارينا العلمين السياحي، موجها بضغط ودفع الأعمال للانتهاء من المشروعات في مواعيدها المقررة.