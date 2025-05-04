باحث سياسي: أمريكا تهيئ الأوضاع في غزة لتنفيذ رؤية ترامب «التصفية والتهجير»

أكد الدكتور محمد عثمان، الباحث في العلاقات الدولية، أن الدعم الأمريكي اللامحدود لإسرائيل، خصوصًا في ظل إدارة الرئيس ترامب، دفعها لتوسيع الحرب على قطاع غزة والضفة الغربية، مشيرًا إلى أن هناك دعمًا أمريكي ضمنيًا للتحركات الإسرائيلية الأخيرة في قطاع غزة والتي أنهت الهدمة، موضحًا أن الولايات المتحدة تعمل على تهيئة الأوضاع لتنفيذ رؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخاصة بـ«التصفية والتهجير» في غزة.

الدعم الأمريكي اللامحدود لإسرائيل

وأوضح «عثمان»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن هذه الرؤية التي لا تزال تجد قبولاً لدى صناع القرار في واشنطن، رغم الاحتجاجات الداخلية في إسرائيل، مؤكدًا أن العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة لا تبدو كضغط لإطلاق سراح المحتجزين، بل هي جزء من خطة أوسع تستهدف تهجير الفلسطينيين بشكل قسري.

تنفيذ مخطط الهجرة الطوعية

وشدد على أن إسرائيل بدأت في تنفيذ مخطط الهجرة الطوعية للفلسطينيين، في وقت تسعى فيه للضغط على دول أخرى لقبولهم، موضحًا أن إسرائيل تتحرك على الأرض من أجل إنفاذ هذا المخطط وهو ما أعلنه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

ونوه بأن القوى الكبرى مثل الصين وروسيا تنتقد السياسات الأمريكية والإسرائيلية، ولكنها لا تسعى للتورط في صراع مباشر مع الولايات المتحدة حول القضية الفلسطينية، مشيراً إلى أن الصين تفضل الالتزام بالنهج البراغماتي في السياسة الدولية، مؤكدًا أن الدول العربية تحاول تعزيز التضامن العربي، أن الخطة المصرية للسلام في غزة لاقت قبولاً دولياً وأعادت إحياء الأمل في إيجاد حل إنساني للأزمة.