نائب رئيس حزب «مصر أكتوبر»: تجاوزات إسرائيل ستؤثر على أمن واستقرار المنطقة

قال المهندس أحمد حلمي نائب رئيس حزب «مصر أكتوبر» لشؤون التنظيم والإدارة، والأمين العام للحزب في محافظة الإسكندرية، إن ما تقوم به إسرائيل من تجاوزات وانتهاكات في المنطقة يضرب عرض الحائط بكل المواثق الدولية ومواثيق حقوق الإنسان الدولية وسيتسبب في توسيع دائرة الصراع، ما ينعكس على استقرار وأمن المنطقة بالكامل.

المساس بالمقدسات الدينية ليس له مبرر

وأدان في بيان، اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي وأفراد من شرطة الاحتلال المسجد الأقصى والمقدسات الدينية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشددا على أنه يتنافى تماما مع ما تروج له إسرائيل منأ نها دولة تبحث عن السلام، فالمساس بالمقدسات الدينية ليس له أي مبرر، فالاحتلال لا يبحث سوى عن الخراب والدمار والإبادة العرقية لشعب غزة.

إسرائيل تتمادى بسبب صمت المجتمع الدولي

أضاف أن صمت المجتمع الدولي وغياب دوره أمام انتهاكات وتجاوزات الاحتلال جعل إسرائيل تتمادى في أفعالها الإجرامية بحق الإنسانية، مشيرًا إلى أن هذه الأفعال تؤجج الأوضاع في المنطقة وتهدد كل جهود السلام، مطالبا العالم أجمع والمجتمع الدولي بالقيام بدوره في التصدي لهذه الأفعال والجرائم العدوانية.