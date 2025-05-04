فيديو يكشف كذب إسرائيل.. لحظة استهداف عمال إغاثة ومسعفين في غزة

عثر الهلال الأحمر الفلسطيني على مقطع فيديو كان يحمله أحد المسعفين الذين تم العثور عليهم مع 14 عامل إغاثة آخر متوفين في مقبرة جماعية بمدينة رفح الفلسطينية جنوبي غزة في أواخر مارس الماضي، وأظهر مقطع الفيديو كذب إسرائيل كعادتها بشأن استهدافها عمال الإغاثة في غزة.

وكشفت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية تفاصيل الفيديو، وظهر من خلاله سيارات الإسعاف وشاحنة الإطفاء التي كانوا يسافرون فيها، تحمل علامات واضحة على أنهم «عمال إغاثة»، وكانت أضواء الطوارئ مضاءة عندما ضربتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي بوابل من النيران.