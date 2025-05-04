نهال عنبر تنعى شقيقها الراحل: «ادعولي ربنا يصبرني»

نهال عنبر تنعى شقيقها الراحل: «ادعولي ربنا يصبرني»

نهال عنبر تنعى شقيقها الراحل: «ادعولي ربنا يصبرني»

نعت الفنانة نهال عنبر، شقيقها عصام عنبر، وذلك بعد ما توجهت إلى الولايات المتحدة برفقة نجلها الفنان حسام الحسيني لحضور مراسم دفن وعزاء شقيقها الوحيد الذي كان يعيش هناك، وفقا لما أعلنته عبر منشور على حسابها بـ «فيسبوك».

وودعت نهال عنبر شقيقها الوحيد بكلمات مؤثرة، قائلة: «توفي إلى رحمة الله الكابتن طيار عصام عنبر بالولايات المتحدة الأمريكية شقيقي الوحيد الغالي وحبيبي وسندي وإن شاء الله اليوم سنقوم أنا وحسام ابني بدفن الجثمان بالولايات المتحدة الامريكية بولاية متشجن، وذلك في تمام الساعة 8.20 مساءً بتوقيت مصر».

نهال عنبر

نهال عنبر

نهال عنبر تطلب من جمهورها أداء صلاة الغائب على شقيقها

وطالبت نهال عنبر جمهورها بأداء صلاة الغائب على روح شقيقها في نفس التوقيت، قائلة: «أرجو من جمهوري الغالي أن يصلي عليه صلاة الغائب على روحه الطاهرة في هذا التوقيت 8:20 مساءً بتوقيت مصر.. ربنا يرحمه برحمته الواسعة ويسكنه فسيح جناته، أنا حزينة جدا عليه أرجو قبول اعتذاري من زملائي وأصدقائي وجمهوري الغالي لعدم الرد على التليفونات نظراً لوجودي في أمريكا في الوقت الحالي لإتمام جميع مراسم الجنازة والدفن هناك».

وأضافت: «أدعولي ربنا يصبرني علي فراقه ويقويني، هتوحشني أوى يا عصام يا حبيبي يا غالي، أسألكم الدعاء له بالرحمة والمغفرة وربنا يسكنه فسيح جناته يا رب العالمين إن شاء الله برجاء قراءة الفاتحة والدعاء».

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