ابنها أنقذها في اللحظات الأخيرة.. نهال عنبر تكشف تفاصيل حريق منزلها وحقيقة إصابتها

كشفت الفنانة نهال عنبر تفاصيل تعرض منزلها لحريق بسبب ماس كهربائي، موضحة أنّها كانت نائمة ولم تشعر بشيء حتى أيقظها ابنها في اللحظات الأخيرة قبل أن يلتهم الحريق المنزل.

أنا بخير بفضل دعواتكم

وأضافت نهال عنبر لـ«الوطن»: «شعرت بخوف شديد عندما استيقظت ووجدت النيران مشتعلة، ولكن بفضل الله تم السيطرة على الوضع، وأنا بخير بفضل الله وبفضل دعواتكم».

وتابعت نهال عنبر: «العناية الإلهية أنقذتنا من الموت، خاصة عندما جاء ابني في وقت غير معتاد عليه»، نافية كل ما تردد بشأن إصابتها في الحريق، مشيرة إلى أنّها بصحة جيدة، موجهة الشكر إلى كل من سأل عليها في محنتها قائلة: «وجدت كم كبير من الاتصالات الهاتفية من أجل الاطمئنان على حالتي الصحية، شكرًا للجميع».

آخر أعمال نهال عنبر

مسلسل بدون سابق إنذار بطولة آسر ياسين هو آخر أعمال الفنانة نهال عنبر، وشاركها فيه عددًا من النجوم منهم عائشة بن أحمد، أحمد خالد صالح، إسلام حافظ، جهاد حسام، أحمد على ماهر، حنان سليمان، والعمل قصة ومعالجة درامية ألمى كفارنة وسيناريو وحوار كل من عمار صبري وسمر طاهر.