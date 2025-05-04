«الزراعة»: مصر تنتج 1.5 مليار دجاجة سنويا

تُعد صناعة الدواجن في مصر من الركائز الأساسية في توفير البروتين الحيواني، وتحظى باهتمام غير مسبوق وتطور مستمر من الدولة المصرية، فضلًا عن كونها تُوفّر أكثر من 3.5 مليون فرصة عمل، مع حجم إنتاج يتجاوز 1.5 مليار دجاجة و14 مليار بيضة سنويًا.

وقال أحمد إبراهيم، المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن قطاع الدواجن في مصر نجح في تلبية كافة الاحتياجات المتزايدة دون حدوث أي عجز في السلعة أو زيادة في الأسعار، مشيرًا إلى أن الفترة الماضية شهدت زيادة ملحوظة في إنتاج الدواجن، تزامنًا مع المواسم والأعياد، وشهر رمضان المبارك، لضمان تلبية الطلب المتزايد على الدواجن خلال هذه الفترات التي عادةً ما تشهد ارتفاعًا في استهلاك المنتجات الغذائية.

زيادة الاستهلاك في شهر رمضان

وأضاف إبراهيم أن شهر رمضان شهد زيادة كبيرة في استهلاك الدواجن، نظرًا للإقبال على الوجبات الرمضانية، إذ تُعد من الأطعمة المفضلة لدى المستهلكين، خاصة خلال العزائم والاحتفالات التي تكثر خلال الشهر الكريم، بالإضافة إلى الموائد الرمضانية التي تميز رمضان عن غيره من أشهر العام، كما ساهم الدعم الذي قدمته مصر لقطاع غزة من السلع، ومن بينها الدواجن، في زيادة الطلب على الدواجن ومنتجاتها.

وأشار إلى أن تزايد الطلب خلال المواسم، وخاصة في رمضان، يتطلب استعدادًا مبكرًا لزيادة الإنتاج لمواكبة حجم الطلب، موضحًا أن الدولة المصرية قد وفّرت جميع أوجه الدعم الفني والمالي واللوجستي لصناعة الدواجن، فضلًا عن توفير كافة مدخلات الصناعة وتذليل أية عقبات تواجه المُربّين والمنتجين.



وأشار إلى ذلك يأتى فى اطار توجيهات علاء فاروق وزير الزراعه واستصلاح الأراضى ومصطفى الصياد نائب وزير الزراعه واستصلاح الأراضى بتوفير كافة أوجه الدعم للوصول لأفضل معدلات أداء وزيادة الإنتاج وتشجيع الإستثمار فى صناعة الدواجن لسد حاجة المواطن من البروتين الحيوانى وتصدير الفائض.

تطور صناعة الدواجن

ومن ناحيته أكد الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة أن صناعة الدواجن شهدت تطوراً ونمواً ملحوظاً خلال العام المالى الحالى 2024/ 2025 تمثلت في تدبير العملات اللازمه لإستيراد جدود وأمهات الدواجن المنتجه لفراخ التسمين أو بيض المائده مما أدى إلى زيادة الإستثمار فى مزارع الدواجن وما ترتب عليه من زيادة أعداد فراخ التسمين وبيض المائده المنتج.



أضاف أن الواردات من الذره والصويا وإضافات الأعلاف زادت لتواكب الزياده فى أعداد الدواجن المرباه، وكذلك تزايدت أعداد مصانع الأعلاف الجديده بالإضافه إلى زيادة أعداد تسجيلات مخاليط الأعلاف، فضلاُ عن زيادة إقبال المربيين على إدخال وإسكان دورات جديده من القطعان سواء كانت المنتجه لفراخ التسمين أو المنتجه لبيض المائدة.

وأضاف «سليمان» أن الدولة المصرية تعمل على تطوير صناعة الدواجن من خلال تنفيذ خطط تهدف إلى تحسين الكفاءة وزيادة الإنتاج، والتي تشمل إعفاء مزارع وأنشطة الدواجن من الضريبة على العقارات، بالإضافة إلى إعفاء خامات الأعلاف وإضافاتها المستوردة من الضريبة على القيمة المضافة.

كما أكد على تقديم كافة أوجه الدعم الفني واللوجستي والمالي لصغار المربين، بهدف رفع كفاءة عنابرهم وتحويلها من نظام التربية المفتوح إلى النظام المغلق، بالإضافة إلى التوسع في المنشآت والطاقات الإنتاجية من خلال توفير تسهيلات ائتمانية ميسرة. ويترتب على هذه الإجراءات زيادة الإنتاج وتحسين العائد الاقتصادي.

وأشار إلى توفير الإشراف البيطري لمزارع الدواجن لتحسين الممارسات البيطرية، وتقديم الدعم الفني للمربين لمواجهة الأمراض وزيادة الإنتاجية، وتقوم الهيئة العامة للخدمات البيطرية بإجراء المسحات والفحوصات البيطرية المستمرة على القطعان لمتابعة الحالة الصحية ومواجهة أي مشكلات.

كما أكد على الاهتمام بتوفير الأعلاف وتحسين جودتها، حيث شهدت الأعلاف تطورًا ملحوظًا لتوفير أعلاف متوازنة طبقًا للمواصفات القياسية، مما يحسن من معدلات أداء القطعان ويقلل من تكاليف الإنتاج. كما تم توفير الأمصال واللقاحات البيطرية بما يتناسب مع حاجة السوق، بالإضافة إلى فتح آفاق للاستثمار الداجني في الظهير الصحراوي لمشروعات إنتاج داجني متكاملة.