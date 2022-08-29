الثروة الداجنة في مصر.. اكتفاء ذاتي واستثمارات بالمليارات

يعد قطاع الثروة الداجنة من القطاعات الرائدة في مصر، حيث يبلغ إجمالي استثماراتها 100 مليار جنيه، وتنتشر مزارع الدواجن بكافة أنحاء الجمهورية.

في هذا الصدد، قال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، إنَّ صناعة الدواجن في مصر حققت اكتفاء ذاتيًا بالفعل، ويبلغ إجمالي الاستثمارات فيها نحو 100 مليار جنيه، مشددًا على أهمية الحفاظ على الاستثمارات الحالية والمتواجدة لسنوات بالقطاع عبر الوصول إلى سعر عادل للمنتج النهائي.

وأضاف «السيد» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَّ قطاع تربية الدواجن من الأنشطة التجارية والصناعية الرائدة في مصر، والتي لديها قدرة عالية على استرجاع ما تُمنى به من خسائر خلال فترات قصيرة، لافتًا إلى أهمية دعمها بـ تصنيع الأعلاف محليًا للوصول بها إلى سعر يساهم في زيادة ربحية المنتج عبر تخفيض التكاليف.

«سلامة»: مجال تربية الدواجن مربح

فيما أكد المهندس ابراهيم سلامة، خبير تربية الدواجن، أنَّ مجال تربية الدواجن مربح ولا يوجد به أية عقبات في الوقت حالي، قائلًا: «طالما المربي لديه خبرة جيدة فسيحقق ربحًا جيدًا».

وأضاف «سلامة» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنَّ 90% من المربين «الأهالي» حاليًا ليست لديهم الخبرة الكافية لإدارة مزارعهم والتربح منها، بل ويتم استغلالهم من تجار الأعلاف وبقية أطراف السوق، غير أنَّ العنابر غير مجهزة ما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف ونفقات التربية.

وكشف أنَّ تكلفة تربية وتسمين الكتكوت في الوقت الحالي خلال دورة مدتها 33 يومًا، تتراوح بين 23 إلى 24 جنيهًا، ومع زيادة الأسعار لن تزيد عن 25 إلى 26 جنيه، مضيفًا «1,300 جرام علف يعطي كيلو لحم ويزداد مع الخبرة ويصل إلى 1,3 كيلو لحم».

وتابع خبير تربية الدواجن: «يُباع الكتكوت بسعر 6 جنيهات في السوق المحلي، ولكن أصحاب الخبرة في تربية الدواجن تقف التكلفة عليهم بـ 4 جنيهات فقط»، مؤكدًا على أهمية عامل الخبرة في توفير النفقات وبالتالي تحقيق هامش ربح مناسب.

عدم الإسراف في استخدام العقاقير

وأضاف أنه من لديه خبرة يستطيع التوفير بتخفيض تكاليف الإنتاج، مثل التدفئة من خلال الإنشاءات، وذلك بالنسبة للمزارع ذات الحجم الكبير ببناء عنابر معزولة أوتوماتيكيًا، فعلى حسب التجهيزات سيوفر صاحب المزرعة في تكاليف الإنتاج الدورية، كلك لابد من تربية أنواع جيدة، وعدم الإسراف في استخدام العقاقير، وشراء أنواع أعلاف جيدة، والبعد عن الأدوية البيطرية التي لا يوجد عليها تسعير أو رقابة.

من ناحية أخرى، قال محمد مرزوق، مربي دواجن وصاحب مزرعة، إنَّ ارتفاع أسعار العلف تسببت في وقفه نشاط التسمين بعد أن زادت التكاليف إلى نحو الضعف تقريبًا، كاشفًا عن وصول تكلفة تغذية الدجاجة إلى 60 جنيهًا شهريًا بدلًا من 25 جنيهًا، والتي تستهلك نحو 3,5 كيلو للفترة.