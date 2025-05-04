الهواتف المحمولة الخاضعة للتسجيل وسداد رسوم.. «اعرف موقف تليفونك»
الهواتف المحمولة الخاضعة للتسجيل وسداد رسوم.. «اعرف موقف تليفونك»
- تسجيل الهواتف المحمولة
- سداد رسوم الهواتف المحمولة
- الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات
- تنظيم الاتصالات
- تطبيق تليفوني
حذر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات المواطنين من عدم دفع الرسوم المستحقة على أجهزة الهاتف المحمول، وشدد على سرعة الدفع خلال المهلة المحددة، مشيرًا إلى أنه بدءا من تاريخ 7 أبريل 2025، سوف يتم إيقاف الأجهزة المخالفة وغير مسدَدة الرسوم عن العمل، على جميع شبكات المحمول بمصر.
ونوضح خلال هذا التقرير الإجراءات المتعلقة بتسجيل الهواتف المحمولة، وفق ما أوضحه تطبيق «تليقوني» التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
هل تسجيل الهواتف وسداد الرسوم مرتبط بهوية الشخص؟
إجراءات التسجيل وسداد الرسوم مرتبطة بجهاز المحمول وليس هوية المستخدم، فعند شراء أكثر من تليفون، يجب عليه القيام بتسجيل كل جهاز، ووفي حالة تغيير خط المحمول على نفس الجهاز المسجل بالفعل لن يتطلب أي إجراءات تسجيل إضافية، كما أن نقل حيازة الجهاز المسدد عنه الرسوم بالفعل من شخص لشخص لأخر لن يتطلب أي إجراءات تسجيل أو سداد رسوم من الشخص الجديد.
هل يتم سداد رسوم إضافية في حالة تشغيل شريحتين بالهاتف؟
لن يتم طلب رسوم في حالة تفعيل شريحة إضافية لنفس الهاتف المحمول المشغل بالفعل قبل تاريخ إطلاق المنظومة، وفي حال مواجهتك أي مشكلة، يمكنك التواصل مع مركز الدعم.
هل يتم تسجيل الهاتف من جديد في حالة استبداله نتيجة عطل؟
في حالة شرائك لجهاز محمول من وكيل معتمد، لن تحتاج لتسجيل الجهاز أو سداد رسوم عند استبداله بجهاز جديد من الوكيل المعتمد.
موقف الأجهزة العاملة حاليا بمصر والمفعلة قبل تطبيق الإجراءات
التسجيل لن يكون مطلوباً للأجهزة التي تم تفعيلها قبل إطلاق المنظومة، فالإجراءات الجديدة لا تطبق بأثر رجعي، ونطاق تطبيق الإجراءات الجديدة هو أجهزة التليفون المحمول التي يتم تشغيلها لأول مرة داخل مصر بشرائح مصرية من تاريخ بدء الإجراءات.
هل تطبق إجراءات التسجيل والسداد على أي هاتف محمول متصل بشريحة؟
لن يتم تطبيق الإجراءات إلا على أجهزة الهاتف المحمول فقط، ولن يتم تطبيقه على الأجهزة الأخرى كأجهزة التابلت، وأجهزة الحاسب المحمول.
هل تتأثر أجهزة التليفون العاملة بشرائح غير مصرية بنظام التجوال الدولي؟
لن يكون هناك تأثير على أجهزة المحمول العاملة بشرائح أجنبية بنظام التجوال الدولي خلال تشغيلها داخل مصر.