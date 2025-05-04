الهواتف المحمولة الخاضعة للتسجيل وسداد رسوم.. «اعرف موقف تليفونك»

حذر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات المواطنين من عدم دفع الرسوم المستحقة على أجهزة الهاتف المحمول، وشدد على سرعة الدفع خلال المهلة المحددة، مشيرًا إلى أنه بدءا من تاريخ 7 أبريل 2025، سوف يتم إيقاف الأجهزة المخالفة وغير مسدَدة الرسوم عن العمل، على جميع شبكات المحمول بمصر.

ونوضح خلال هذا التقرير الإجراءات المتعلقة بتسجيل الهواتف المحمولة، وفق ما أوضحه تطبيق «تليقوني» التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

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