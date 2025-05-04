مسؤولة أممية: زلزال ميانمار أضّر بـ20 مليون شخص.. ونحتاج مساعدات عاجلة

مسؤولة أممية: زلزال ميانمار أضّر بـ20 مليون شخص.. ونحتاج مساعدات عاجلة

مسؤولة أممية: زلزال ميانمار أضّر بـ20 مليون شخص.. ونحتاج مساعدات عاجلة

أكدت نائبة رئيس مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في ميانمار، أنيت هيرنز، أن الزلزال الذي ضرب ميانمار مؤخرًا خلّف تداعيات كارثية أثّرت على نحو 20 مليون شخص، مشيرة إلى أن الأوضاع الإنسانية تزداد سوءًا مع مرور الوقت، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لـ«القاهرة الإخبارية».

ضرورة إيصال الدعم والمساعدات

وشددت نائبة رئيس مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في ميانمار، على أن فرق الأمم المتحدة تواصل عمليات الإنقاذ في المناطق المتضررة بميانمار، بالتنسيق مع المجتمع المحلي، لضمان إيصال الدعم والمساعدات للمتضررين.

وأوضحت أن الاحتياجات العاجلة تشمل الملاجئ والمستلزمات الطبية الأساسية، مؤكدة أنهم يحتاجون زيادة مزيد من المساعدات الإنسانية، لضمان استمرار تقديم الخدمات والدعم للمتضررين في مختلف المناطق المنكوبة.

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